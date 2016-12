× Erweitern Lilo Wanders

Endlich 60! Lilo Wanders gleitet vergnügt, beschwingt und neugierig in ihren Altweibersommer. Sie genießt die damit verbundenen Freiheiten. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ein Abend frei nach Lilos Motto: „Wer Schmetterlinge im Bauch haben will, muss sich Raupen in den Popo stecken“? Ganz schön gaga! •nj

20.12., Lilo Wanders: Endlich 60! – Gaga, Geil & Gierig, Comedia, Vondelstr. 4-8, Köln, 20:30 Uhr