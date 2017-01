× Erweitern FOTO: Sebastian Egert Liebmann Film

Der Lehrer Antek Liebmann lässt sein Leben in Deutschland hinter sich und mietet sich im sommerlichen Nordfrankreich ein. Er freundet sich mit seiner attraktiven Nachbarin Geneviève und dem fröhlichen Sébastien an. Keiner der beiden ahnt, dass Antek in seinem Heimatland ein furchtbares Geheimnis zurückgelassen hat. Erst als eine neue Liebe möglich wird, scheint Antek einen Weg aus dem Dunkel zu erspüren. •nj

26.1., homochrom: Liebmann, Filmforum NRW, Bischofsgartenstr. 1, Köln, 20:15 Uhr