Kritiker gesucht!

Foto: Arenapal Eric Richmond Unsuk Chin Unsuk Chin gibt das Konzert am 4. Mai um 20 Uhr in der Kölner Philharmonie. Und du sollst der Kritiker sei!

Gesucht werden Musikliebhaber, die eine Konzertkritik für das Konzert des Ensemble intercontemporain am 4. Mai um 20 Uhr in der Kölner Philharmonie schreiben. ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln gibt die Möglichkeit, ein persönliches Hörerlebnis zu haben und im Anschluss daran in Form einer Musikkritik konstruktiv darüber zu berichten. Besucht wird ein Konzert, in dem einer der hochkarätigsten und traditionsreichsten Klangkörper für zeitgenössische Musik in einem perfekten akustischen Umfeld Kompositionen von heute interpretiert. Der besondere Reiz: Die drei besten Kritiken werden prämiert.

Die Preise: Konzertkarten für die Kölner Philharmonie und ein Frühstück mit dem Intendanten und Festivalleiter Louwrens Langevoort.

Bitte melde dich bis zum 1. Mai 2017 per Email zum Wettbewerb an. Nach der Anmeldung erhälst du ein Pressekit mit Informationen zum Konzert inklusive 1 x 2 Freikarten für das Konzert am 4. Mai um 20 Uhr in der Kölner Philharmonie. Nach dem Konzert schreibst du deine Kritik. Die Auswahl der besten Kritiken erfolgt bis zum 15. Mai 2017.

