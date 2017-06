Kölner Sommerfestivals 2017

× Erweitern Andrew Eccles Kölner Sommerfestivals

Aller guten Dinge sind drei, oder in diesem Fall: dreißig. Denn zum 30. Mal naht in diesem Monat das Kölner Sommerfestival. Vom 22. Juni bis zum 20. August (zwei fette Monate lang!) ist die Kölner Philharmonie diesem besonderen Feiertag zu Ehren in der Hand internationaler Bühnenkunst: schemenhafte Schattenspiele, humorvolle Maskentheater, sinnlich-getanzte Muscials und ausgefallener Modern Dance machen jeden Tag zu einem Fest der visuellen und akustischen Sinne. Dabei bekommt die Domstadt Starthilfe vom Berliner Künstlerkollektiv der Familie Flöz mit ihrem poetisch-humorvollen Maskentheater Teatro Delusio. Den weiten Weg aus den USA tritt die Tanzcompany Pilobolus an. Mit Shadowland 2 setzen sie nicht nur ihre Erfolgsshow fort, sondern entführen dich in zwilichtige Dschungelwälder, Musikkneipen und Maschinenwelten. Das Alvin Ailey American Dance Theater watet mit geilem Hiphop und afroamerikanischer Seele ebenso auf, wie Tanguera, das emotionale Tango-Musical aus Argentinien, das es versteht, ganze Feuerwerke an heißen Rhythmen zu entzünden. Ihr seht: Für jeden Kulturliebhaber mit Feuer im Blut ist auch in diesem Jahr wieder etwas dabei. Wann welche Veranstaltung steigt, findet ihr auf der offiziellen Internetseite und natürlich im Programm der Philharmonie – dort kommt ihr auch direkt zum Ticketvorverkauf. Juhu!

22.07. – 20.08., 30. Kölner Sommerfestival 2017, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, Köln, www.koelnersommerfestival.de / www.bb-promotion.com