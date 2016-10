KLAPPE DIE SECHSTE: HOMOCHROM

× Erweitern Homochrom

Zum sechsten Mal findet im Herbst das lesbisch-schwul-bi-transsexuell-queere Filmfestival der Metropolregion Rhein-Ruhr statt: Das Homochrom. Wer also in Köln oder Dortmund wohnt oder keine Fahrtwege scheut, um gutes Kino fernab vom üblichen Blockbuster-Popcorn-Schmu zu konsumieren, der darf sich auf insgesamt 65 Kurz- und Langfilme freuen – beziehungsweise, hat die Qual der Wahl, sich aus dem Pool an Streifen das Beste für sich herauszupicken. Rund 1.200 Einreichungen hat es in diesem Jahr aus aller Welt gegeben. Das Programmmaterial stammt letztlich aus 24 verschiedenen Ländern, darunter Deutschland, England, Frankreich, Israel, Japan, Mexiko, Schweden und den USA, aber auch aus homophoben Ländern wie Costa Rica, Indien, Iran, Litauen und Serbien. Thematisch dürfen wir auch in diesem Jahr wieder alles erwarten, was das Leben so hergibt: Liebe, Coming-out, Flucht, Slums, Dreiecksbeziehungen, Herzschmerz, Identitätssuche …

Seine Eröffnung feiert das Homochrom-Filmfest am 11. Oktober mit der Deutschland-Premiere von „Looking: The Movie“, dem Ableger und gleichzeitig Finale der schwulen Drama-Serie der 2010er. Tipp: Dank einer Kooperation mit Sky ist der Eintritt für den Film kostenlos, vorausgesetzt, man ist schnell genug, sich eine der Freikarten über den festivaleigenen Ticketshop auf homochrom.de/shop sichern sollten. Außerdem dürfen wir uns auf die Verfilmung eines jeden schwulen Jugendlichen Bibel „Die Mitte der Welt“ freue – in den Hauptrollen Twinkie Louis Hoffmann und Hottie Jannik Schümann. Also, was liest Du eigentlich noch? Weg mit der Rik und ab ins Netz. Dort findest du auch sämtliche Veranstaltungsplätze und Spielzeiten. Yeah!

11.10., WEISSHAUS KINO, LUXEMBURGER STRASSE 253, KÖLN

12.–16.10., BISCHOFSGARTENSTR. 1, KÖLN,

20–23.10. SCHAUBURG, BRÜCKSTR. 66, DORTMUND,

WWW. HOMOCHROM.DE