× Erweitern Foto: Anne de Wolf Kay Ray

Kay Ray polarisiert. Wer in seine Show geht, braucht Mut. Doch wer diesen Mut aufbringt, wird zu 100% belohnt: In YOLO! schafft Kay Ray den Spagat zwischen Brachialsatire und Anspruch, zwischen Pop und tiefsinnigen Melodien. Gewohnt ehrlich gewährt er Einblicke in sein Leben, erzählt über das was ist, was war und was sein könnte. *nj

20.4., Kay Ray -Yolo!, Gloria Theater, Apostelnstr. 11, Köln, 20 Uhr