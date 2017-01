× Erweitern Ana Lukenda

Die Großen, die Schönen, die Toten, die Unerreichbaren, die Gefeierten und auch die Missverstandenen. Die Talentschmiede Hollywood hat einige von ihnen hervorgebracht. Stars, die wir nicht vergessen können, mit Namen, die in goldene Sterne gegossen wurden, und Gesichtern, die sich in unser Gedächtnis und in die Filmgeschichte eingemeißelt haben. Eine ganz andere Talentschmiede ist die Leipziger „Felix Mendelssohn Bartholdy“-Hochschule für Musik und Theater, deren Studenten sich in dem Stück „Jemand wie ich“ auf darstellerische Art und Weis in die Fußstapfen der Legenden abseilen und dabei die ein oder andere Figur der Vergangenheit wieder zum Leben erwecken. Das Leben ist eine Show und wir alle spielen nur unsere Rollen, doch welche Rollen sind das eigentlich? Und wer hat sie uns geschrieben? Haben wir bei der Besetzung auch ein Wörtchen mitzureden? Wer sind wir eigentlich? Und wie viele verschiedene Charaktere lassen sich überhaupt unter dem Begriff „Ich“ beheimaten? Fragen über Fragen und sie alle ziehen am Vorhang des Spielstudios Köln. Auf was wir uns freuen dürfen: Auf acht Studenten und Studentinnen in einem Spiel aus der Feder von Autorin Charlotte Roos und Regisseur Bruno Cathomas. Auf ein Stück über Spiel und Wirklichkeit, Rollentausch und Identität. Und auf die ein oder andere Einsicht hinsichtlich unserer verhältnismäßig kleinen, aber in unserer eigenen Wahrnehmung gigantischen Existenz. Ein Hinweis aus der griechischen Antike, der dich vielleicht durch das Stück begleiten kann: „Gnothi seauton“ – erkenne dich selbst!

04.+11.+18.01., Jemand wie ich, SPIELSTUDIO Köln im Depot 2, Schanzenstraße 6–20, Köln, www.schauspielhaus.koeln