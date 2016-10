JEAN-MICHEL JARRE LIVE

× Erweitern Foto: Herve Lassince Jean-Michel Jarre

Der Franzose wird brandneue Kompositionen seines zweiteiligen „Electronica“-Albums und Klassiker wie „Oxygène“ und „Équinoxe“ live präsentieren.

Mit seinem Album „Electronica: The Time Machine“ legte Monsieur Jarre 2015 ein wirklich beeindruckendes Comeback hin. Für den zweiten Teil, „The Time Machine: The Heart of Noise“ holte er sich wieder eine erstklassige Auswahl an Musikern dazu. Ein Album, das wirklich den Titel Meilenstein verdient und jetzt live präsentiert wird. •rä

22.10., Electronica-Tour, Electri_City Conference, ISS Dome, Theodorstr. 281, Düsseldorf, 20 Uhr