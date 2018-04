× Erweitern Foto: Salzgeber & Co. Medien GmbH Jahr des Tigers

Tom wohnt in Berlin, sammelt Masken und erschreckt damit Leute, benutzt sie für Sexchats und zum Cruising im Park. Sie kommen aber auch zum Einsatz, wenn er mit seinem Kumpanen Rachid in fremde Wohnungen einsteigt. Eines Tages brechen die beiden in die Wohnung von Lars ein. Dort gibt es zwar nichts zu holen, aber irgendwas ist anders. Tom kehrt in die Wohnung zurück und entwickelt eine gewisse Leidenschaft für den Unbekannten. *nj

9.4., homochrom: Jahr des Tigers, Bambi, Klosterstr. 78, Düsseldorf, 21 Uhr