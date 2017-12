Interview mit Roland Schimmel-Pfennig

Pünktlich zum diesjährigen Homochrom Filmfest feierte „Das Beziehungskonto“ von Roland Schimmel-Pfennig Weltpremiere. Hinter diesem Titel verbirgt sich jedoch kein Arthouse-Kino, sondern ein rasanter Großstadtkrimi-Beziehungsdrama-Musikfilm, der trotz seiner Dauer von über 120 Minuten keine Längen hat und den Spannungsbogen stets aufrecht erhält. Neben der Regie hat Schimmel-Pfennig auch die Produktion, den Schnitt und die Hauptrolle übernommen, daher verwundert es nicht, dass der Film autobiografische Züge trägt. Unterstützt wurde er von Studenten der Filmhochschule und einem professionellen Team, die mit viel Liebe zum Detail das Drehbuch von Schimmel-Pfennig filmisch umgesetzt haben. Erwähnenswert ist, dass erst die Lieder komponiert wurden und das Drehbuch anschließend entstand.

„Das Beziehungskonto“ dreht sich um den Floristen Roland, der einen Film produzieren möchte, der auch im Kino laufen soll. Freund und Familie helfen ihm bei der Umsetzung seines Herzenswunsches. Auf der Suche nach einem Kameramann gerät Roland an der Fernsehproduzenten Norola, der ihm einen solchen zur Seite stellt. Die Bedingung ist, dass dieser die Produktion begleiten darf, um das Material für eine geplante Doku-Soap zu verwenden. Sollte die Produktion aber nicht beendet werden, muss Roland eine Vertragsstrafe von 100.000,- Euro an Norola zahlen. Natürlich ist der Weg mit Hindernissen, Morden und unerwarteten Wendungen gepflastert. Herausgekommen ist ein bunter, kurzweiliger Film, der Anfang Dezember als Blu-ray und DVD erscheint.

Ist dein Leben so bunt wie dein Garten?

Auf jeden Fall, das sieht man auch im Film, der ist sehr farbenfroh. Man sieht auch im Film, dass mein Leben viel mit Blumen zu tun hat. Mir ist wichtig, dass ich meine Umgebung, wie und wo ich lebe, mit einer positiven Energie gestalte.

Wie kam dir die Idee zu dem Film?

2003 hatte ich meinen ersten Film gemacht, dann einen weiteren zu meiner Hochzeit 2009, den wir den Gästen im Kino, im Cinedom, gezeigt haben. Da habe ich beschlossen, dass ich zu meinem 50. Geburtstag endlich einen Film machen werde, den man veröffentlichen kann.

Welcher ist dein persönlicher Höhepunkt im Film?

Mir gefällt am allerbesten das Musikvideo mit der besten Freundin „Wollte dein Herz nie klauen“, weil die Bilder darin sehr emotional und ästhetisch sind. Inhaltlich gibt es ein paar Stellen, die mir sehr gut gefallen. Das sind Szenen, wo sich Menschen miteinander auseinandersetzen, miteinander streiten oder wieder zueinander finden.

Deine Botschaft?

Etwas mehr Selbstliebe würde uns allen guttun, sich selber annehmen und lieben, so wie man ist. Das ist der Grundbaustein für ein glückliches Leben – für einen selbst und für andere.

Es ging mir darum zu zeigen, dass man bei einem Beziehungskonto nur dann erfolgreich ist und Glück erfährt, wenn man nur gibt und nichts zurück erwartet. Wir haben von Kindheit an gelernt, dass wir für alles, was wir geben, etwas erwarten dürfen. Wir unterhalten mit allen Menschen, die wir kennen, Beziehungskonten. Wegen der damit verbundenen Erwartungshaltung führt das in den meisten Fällen zwangsläufig zu einer Enttäuschung. Wenn man gibt, bekommt man sowieso etwas zurück, aber wenn man etwas erwartet, wird man sich in der Erwartung an den anderen oft täuschen und dann automatisch enttäuscht werden.

Wie kommt man vom Floristen zum Filmemacher?

Ich habe schon immer Musik geliebt und gerne gesungen, mir macht das total Freude mit Musik und schönen Bildern etwas zu schaffen.

Du hast einen deiner Träume verwirklicht. Welche hast Du noch bzw. was folgt als nächstes?

Vorab: Ich habe den Arbeitsaufwand und Stress des Filmes sehr unterschätzt. In den letzten beiden Jahren hatte ich keine freie Minute, ich werde mir erst mal eine Auszeit nehmen, wo ich mir selber mehr Zeit einräumen kann.

Ich habe mit Streusalzt Entertainment eine Filmproduktionsfirma gegründet und werde auch zukünftig etwas zum Thema Film machen, ein Musikvideo oder Imagefilme. Ich arbeite einfach sehr gerne in dem Bereich. Natürlich habe ich auch meinen Blumenladen, für den ich immer wieder mit Begeisterung meine Arbeit mache, seit 23 Jahren übrigens, der ja den Film auch finanziert hat.

Eine Botschaft des Filmes ist auch den Menschen Mut zu machen, die wie ich 50 oder älter sind, ihre Träume zu verwirklichen und nicht zu denken „ach das kriege ich nicht mehr hin, da bin ich zu alt für.“ Man ist nie zu alt um seine Träume zu verwirklichen.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8inCr6AcavI