Kaum kündigt sich in Köln der erste Nachtfrost an, schon denken die ersten an Weihnachten – dabei gibt es den guten Lebkuchen doch schon seit Oktober zu kaufen. Auch im Atelier Theater laufen die festlichen Vorbereitungen schon seit einer Weile auf Hochtouren, um uns auch dieses Jahr wieder süße und stimmungsvolle Dezember-Abende zu bescheren. In traditioneller Manier heißt es auch Ende 2016 wieder: „Im Zweifel mehr Lametta.“ Kölns glamouröseste Travestie-Ikone Cassy Carrington stopft nicht nur die Weihnachtsgans, sondern auch ihren Pianisten Herr Cosler – oder umgekehrt? Wir wissen es nicht genau. Was wir hingegen sehr wohl wissen, ist, dass diese Show viel mehr Stimmung macht, als aufgewärmte Feuerzangenbowle – und viel weniger Kopfschmerzen. Dafür werden die Lachmuskeln trainiert. In diesem Dezember mit Sylvia Brécko, Hildegart Scholten, Volk & Knecht, den Frizzles, Rena Schwarz und vielen mehr. Glöckchen, kling!

20.12., Cassy Carrington & ihr Herr Cosler: Im Zweifel mehr Lametta, ATELIER THEATER, Roonstraße 78, Köln, 20.30 Uhr, www.ateliertheater.de/cassy13