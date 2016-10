× Erweitern Foto: Warner Music The Baseballs The Baseballs

The Baseballs präsentieren dir ihre aktuelle Platte „Hit Me Baby“ heute live. Auf dem Album covern sich die drei Rock ’n’ Roller munter durch die 1990er, von Britney Spears über Ace of Base bis hin zu den Spice Girls, wurden alle Charterfolge aufgerockt, die der Band gefielen. Macht wirklich großen Spaß!

10.10., The Baseballs, FZW, Ritterstr. 20, Dortmund, 19 Uhr