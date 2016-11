× Erweitern Spitzbuben

Die Kölner SPITZbuben gewähren einen Einblick in die Vorbereitungen zu ihrem neuen Programm „Himmel oder Hölle?“. Im Rahmen einer Werkschau mit vorweihnachtlichem „Mit-Sing-Ding“ am 26.11. um 20 Uhr und am 27.11. ab 17:30 Uhr decken die Sänger erstaunliche Parallelen sowie unerwartete Touristenfallen beider Destinationen auf. •nj

27.11, Kölner SPITZbuben Chorabend „Himmel oder Hölle“, Jot Jelunge, Lindenstr. 53, Köln, 17:30 Uhr