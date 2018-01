GREASE Reloaded

× 1 von 2 Erweitern Marcel Kohnen Grease × 2 von 2 Erweitern Ruprecht Stempell Grease Prev Next

Rein in die Skinny Jeans, Pomade ins Haar und ab geht’s ins Capitol Theater Düsseldorf! In diesem Jahr ist es 40 Jahre her, dass John Travolta und Olivia Newton-John sich durch den Kultfilm GREASE sangen. Grund genug, die Liebesgeschichte zwischen Danny und Sandy in einer neuen, modernen, multimedial inszenierten Version auf Deutschlandtournee zu schicken. Von März bis April singen und tanzen sich die Pink Ladies und die T-Birds über die Bühne an der Erkrather Straße. Und für alle, die nicht wissen, worum es geht: Als Sandy (Veronika Riedl) und Danny (Alexander Jahnke) sich in den Sommerferien verlieben, ahnen sie nicht, dass sich ihre Wege in der Rydell High School wieder kreuzen werden. Dumm nur, dass Danny einen Ruf zu verlieren hat – immerhin ist er der Anführer der coolen Gang T-Birds. So müssen das Mauerblümchen und der Bad Boy über ihre eigenen Schatten springen und sich die Gefühlswirren von der Seele singen, bevor sie (Achtung, Spoiler!) einander bekommen. Legendäre Rock’n’Roll-Tunes, Retro-Charme der Fünfziger und mitreißende Choreographien sind bei dieser Zac-Efron-freien High-School-Romanze vorprogrammiert. (ds)

20.03.–01.04., GREASE, Capitol Theater Düsseldorf, Erkrather Straße 30, Düsseldorf, www.mehr.de