GENDERS* - die erste deutsche Serie zum Thema Trans

Sebastian, Marc, Lucas, Philipp, Dominik und Johanna - so heißen die Hauptdarsteller von GENDERS*, der ersten deutschen Webserie rund um das Thema trans und geschlechtliche Vielfalt. In fünf Folgen erzählt die Serie typische Geschichten auf dem Weg von trans Jugendlichen in Deutschland: die Suche nach der eigenen geschlechtlichen Identität, das Coming-out bei den Eltern, die Nichtakzeptanz und das Misgendern (dem falsche Geschlecht zugeordnet zu werden) im Alltag, der Herausforderung der Partnersuche und das Coming-out als trans in Beziehungen.

Aber auch Themen wie selbstverletzendes Verhalten oder übergriffige Sprache in Dating-Apps spart die Serie nicht aus. "Die Botschaft lautet: Es ist okay, zu sein, wie man ist. Es ist okay, anders zu sein. Es ist okay, sich nicht sicher zu sein, wer man ist", sagt Moritz. Er hatte gemeinsam mit Sam die Idee zur Serie, die auf auf YouTube zu sehen ist. "Wir fanden, dass noch nicht genug trans Themen in den Medien vorkommen und es vor allem an Geschichten fehlt, die trans Menschen über sich selbst erzählen", sagt Samuel Krebber. Das soll GENDERS* ändern. Die Serie kommt aus der trans Community selbst und erzählt Begebenheiten, die sich in vielen Biografien trans Jugendlicher wiederfinden. Zudem war es den jungen Machern der Serie wichtig, dass alle trans Charaktere auch von trans Personen selbst gespielt werden.