Die Zauberflöten haben „Rheinweh“

„Rheinweh“ – ist das ansteckend? Keine Bange, die Zauberflöten müssen nicht ins Krankenhaus. Aber behandlungsbedürftig ist es doch, dieses „Rheinweh“, das einen überkommt, wenn man das Leben am und auf dem Rhein liebt – und zugleich darunter leidet. Denn auf dem Rhein, auf einem alten Passagierschiff, das mitsamt seiner Besatzung auch schon bessere Tage gesehen hat, befällt unsere Sänger diese sonderbare Krankheit. Auch wenn es nicht um Leben und Tod geht – um Gehen oder Bleiben geht es schon. Und wenn dann noch ein etwas untypischer Flaschengeist ins Spiel kommt, bleiben turbulente Verwicklungen, unerwartete Begegnungen und ein grandioser Untergang nicht aus. Aber mehr wird nicht verraten...

Mit „Rheinweh“, das irgendwo zwischen Zahnweh und Fernweh angesiedelt ist, bringen die 40 Sänger aus Kölns größtem Chor schwuler Männer in ihrem zehnten abendfüllendem Programm Stimmgewalt und viel Bewegung auf die Bühne. Kölsche Tön’ und unvergessene Rheinmelodien, bekannte Schlager, klassische Klänge und aktueller Chart-Pop – all das wird frisch und frech interpretiert und im gewohnten Zauberflöten-Sound unter der musikalischen Leitung von Carsten Wüster präsentiert: mal a-capella, mal mit Klavierbegleitung von Andreas Link. Choreografisch haben abermals Ralf Borgartz, Arne Hoffmann und Elke Berges den Zauberflöten auf die Sprünge geholfen. Die Premiere des zehnten abendfüllenden Programms der Zauberflöten findet am 21. April 2018 um 20:00 Uhr im Comedia-Theater in Köln statt.

