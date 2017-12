× Erweitern FOTO: Salzgeber & Co. Medien GmbH Die Wunde - Film

Eastern Cape in Südafrika. Xolani, ein stiller Fabrikarbeiter, reist in ein abgelegenes Camp in den Bergen, Dabei soll er sich vor allem um Kwanda kümmern, einen rebellischen Teenager aus Johannesburg. Während Kwanda in einer Hütte auf die Heilung seiner Wunde wartet, trifft Xolani heimlich seinen alten Freund Vija. Als Kwanda, der selbst schwul ist, hinter das Geheimnis seiner Mentoren kommt, steht Xolani vor einer folgenschweren Entscheidung. *nj

19.12., homochrom Filmreihe: Die Wunde, Filmpalette, Lübecker Str. 15, Köln, 21 Uhr