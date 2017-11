× 1 von 3 Erweitern Foto: Galerie-Ulf-Larrson, Köln Cologne Fine Art × 2 von 3 Erweitern Foto: Die Kunstagentin, Köln Cologne Fine Art × 3 von 3 Erweitern Foto: Dr Doris Millers Kunstkontor Cologne Fine Art Prev Next

Kunstbanausen können jetzt weiterblättern. Alle anderen dürfen sich freuen: Die COLOGNE FINE ART steht vor der Tür. Jährlich versammelt die Messe eine Auswahl der besten Werke aus allen Epochen und Strömungen der Kunst- und Designgeschichte von der Antike bis hin zur Klassischen Moderne und Nachkriegskunst. An vier Tagen präsentieren lokale Galerien und Ausstellungsräume in Köln wieder alles an Form- und Farbschönheit, was sich aus nah und fern zusammentragen lässt. Zum ersten Mal findet dabei in diesem Jahr die Oldtimermesse RETRO CLASSICS® COLOGNE in direkter Anbindung zur COLOGNE FINE ART statt – weil echte Oldtimer ja auch kleine Kunstwerke sind. Wer also Lust hat, sich inspirieren zu lassen, Ästhetik pur zu erleben oder ganz einfach ein bisschen gucken will, dem sei dieses vorgezogene Novemberwochenende wärmstens empfohlen. Welche Museen mitmachen, wo man Tickets bekommt, wann welche Veranstaltung stattfindet und weitere Informationen gibt’s auf der offiziellen Website der Messe nachzulesen.

23. bis 26.11., Cologne Fine Art, diverse Veranstaltungsorte, www.colognefineart.de