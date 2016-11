× Erweitern FOTO: PRO-FUN MEDIA Closet Monster

Oscar ist jung, kreativ, verliebt in seine von Fantasy Filmen geprägte Kunst und hat ein riesiges Problem: er lebt im tiefsten Provinzloch Neufundlands allein mit seinem kauzigen Vater. Nebenbei jobbt der sensible Teenager in einem Baumarkt, wo er den rebellischen und verwegen attraktiven Wilder kennenlernt, der lieber Joints raucht, als Schrauben zu sortieren. •nj

22.11., homochrom: Closet Monster, Filmpalette Köln, Lübecker Str. 15, Köln, 21 Uhr