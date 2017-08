× Erweitern Spektakel Verieté

Letzte Chance auf das kultige Varietéspektakel im Senftöpfchen in Köln! Im diesjährigen Cirque de Tuque – in between begeistert ein neues und erstmals rein schwules Team männlicher Grenzgänger mit beeindruckender Akrobatik und Komik und Emotion. Eine Reise in ein faszinierendes Reich aus Wundern, Wünschen und Leidenschaften. *nj

12.8., Stephan Masurs Varietéspektakel: Cirque de Tuque - in between, Senftöpfchen-Theater, Große Neugasse 2-4, Köln, 20:15 Uhr