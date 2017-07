× Erweitern Cirque de Tuque

Was wäre ein Sommer in Köln ohne das kultige Varietéspektakel im Senftöpfchen! Im diesjährigen Cirque de Tuque – in between begeistert ein neues und erstmals rein schwules Team männlicher Grenzgänger mit beeindruckender Akrobatik, Komik und Emotion. Eine Reise in ein faszinierendes Reich aus Wundern, Wünschen und Leidenschaften. Cirque de Tuque ist noch bis 12. August im Senftöpfchen zu sehen. *nj

18.7., Stephan Masurs Varietéspektakel: Cirque de Tuque - in between, Senftöpfchen-Theater Große Neugasse 2-4, Köln, 20:15 Uhr