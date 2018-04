BRITNEY X FESTIVAL

× Erweitern Foto: Krafft Angerer Britney X

The fight goes on und Britney X geht im Mai 2018 in die zweite Runde.Es tobt ein Kampf um Macht und Kontrolle. Ein Kampf um unsere Körper und unsere Identität: Hautfarbe, Gender, Liebe und Sexualität sind keine untergeordneten Themen unserer politischen Krise. Sie sind Grundlage und Ausgangspunkt für Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen, Queers, People of Color oder Andersdenkenden. Zum zweiten Mal versammeln sich zum Festival Britney X Künstler, Schriftsteller und Journalisten, um zu hinterfragen, zu dekonstruieren und zu provozieren. Marginalisierte Themen erhalten ein Forum für mehr pussypower, mehr queerness, mehr diversity und mehr empowerment.