Bette Davis und Joan Crawford – zwei der ganz großen Hollywood-Diven der 40er und 50er Jahre überhaupt – treffen 1962 bei den Dreharbeiten zum Kultfilm „Was geschah wirklich mit Baby Jane?“ am Set aufeinander. Beide sind längst am Tiefpunkt ihrer Karrieren angelangt und hoffen darauf, der neue Streifen würde sie raketenartig zurück an die Spitze befördern. Doch wenn zwei alternde oscarprämierte Ladys mit viel zu großen Egos aufeinandertreffen, dann ist der Krieg bereits vorprogrammiert. Hinter dem heftigen, bitter-komischen Schlagabtausch, den sich Bette und Joan auf der Bühne liefern, lernen wir auch die zwei sensible Charaktere der beiden kennen und entwickeln Verständnis für die betonharte Fassade, die beide um sich errichtet haben, um mit all ihren Unsicherheiten im gnadenlosen Hollywoodtheater und im privaten Leben zu überleben.

Der Londoner Schauspieler und Autor Anton Burge – bekannt für seine Stücke der psychologisch genau gezeichneten Schicksale berühmter Frauen – inszeniert Robert Aldrichs Film „Was geschah wirklich mit Baby Jane?“ mit Desirée Nick, Manon Straché in den Hauptrollen. An diesem Stück, das 2011 zum ersten Mal im Londoner West End uraufgeführt wurde, kommen wir als kulturinteressierte, unterhaltungsliebende Theatergänger in diesem Herbst einfach nicht drumrum.

06.10., Bette & Joan, Stadthalle Wattenscheid, Saarlandstraße 40, Bochum, Karten zwischen 6 und 18 Euro, www.stadthalle-wattenscheid.de