FOTO: Salzgeber & Co. Medien GmbH Auf den zweiten Blick

Der 40-jährige Dean versucht auf keinen Fall eine Midlife-Crisis zu haben. Als wäre das nicht genug, meldet sich unverhofft sein Ex-Freund Alex, der ihm vor 15 Jahren das Herz gebrochen hat. Es braucht nur wenige E-Mails und schon haben sich die beiden Männer für ein Wiedersehen in Deans Ferienhaus verabredet. Als sie sich in der Hitze der Wüste in der Nähe von Joshua Tree gegenüberstehen, entfachen die Leidenschaften der Vergangenheit.

15.5., homochrom: Auf den zweiten Blick, Bambi, Klosterstr. 78, Düsseldorf, 21 Uhr