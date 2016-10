Du warst noch niemals in New York? Dann wird’s aber Zeit, aufzubrechen! 1982 trällerte Udo Jürgens gleichnamiges Lied noch begleitet von einem klimpernden Klavier, 2007 wurde aus dem Stück nicht nur ein internationaler Musical-Erfolg, sondern auch irgendwie das musikalische Vermächtnis des Sängers (R.I.P). Seit der Uraufführung sind fast 10 Jahre ins Land gezogen und noch immer macht uns der theatrale Mix aus Leichtigkeit, Charme, Humor und Melancholie mit 20 der größten Jürgens-Hits („Siebzehn Jahr, blondes Haar“, „Merci, Chérie“, „Griechischer Wein“ und „Mit 66 Jahren“) Mut, unsere Träume wahr werden zu lassen. Aber, Moment! Worum geht es eigentlich? Auf den Punkt gebracht: Um drei Mehr-oder-weniger-Pärchen und ihren individuellen Alltagssorgen und Sehnsüchten: Die einen zwischen Karriere und Liebe, die anderen auch im Alter noch immer nicht rostig und die zwei Schwulis auf der Suche nach gesellschaftlicher Akzeptanz. Und alle natürlich – richtig! – an Bord eines Dampfers auf dem Weg nach New York. Was den sechs Charakteren auf ihrem Weg ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten passiert, ist Lebensfreunde pur, denn in und zwischen prachtvollen Kostüme, spektakulären Tanzeinlagen und einer atemberaubende Bühnentechnik begreifen sie – genauso wie das Publikum – nach und nach, was wirklich wichtig ist im Leben. (Verraten wir an dieser Stelle natürlich noch nicht, sonst wäre ja die Pointe tot!) Schön ist das! Und so richtig mit Ohrwurmgarantie. Fun Fact: Bis das szenenbildnerische Kreuzfahrtschiff in See stechen kann, sind am Aufbau der Produktion 200 Leute beteiligt. Wow. Ab und nicht's wie anschauen!

04.11.–11.12., Ich war noch niemals in New York, Colosseum Theater Essen, Altendorfer Str. 1, Essen, www.colosseumtheater.de