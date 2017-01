Krisy Dolices – Hysterie als Lebensform

× Erweitern Krisy

Seit zweieinhalb Jahren begeistert der aus Frankfurt stammende Krisy Dolices eine ständig größere Zahl von Fans auf seinem YouTube Kanal. Nachdem er aus früh angelegter Bitchnesses der „Akademie des Tanzes“ in Mannheim verwiesen wurde, musste er nach zehn Jahren Ballett seinen Traum vom Profi Tänzer aufgeben. In Düsseldorf absolvierte er eine Ausbildung zum „Make up Artisten“ und widmet sich teilweise dem Studium zum Designer an der IN.D Privathochschule. Auf seinem Kanal auf YouTube, der von knapp 70.000 Fans abonniert wurde, spricht er ebenso freizügig über sein Sexleben wie in unserem Interview für die rik.

rik: Du bist also Zwangsneurotiker mit seit heute aufgespritzten Lippen und Silikon-Arsch?

Krisy: Und vielem mehr, Schatz!

rik: Wieviele Kerle hast du denn schon im Bett gehabt?

Krisy: Die Leute denken immer ich bin eine Schlampe und ficke mich durch jedes Loch. Aber das stimmt nicht. Ich gehe schon gerne mit einem Mann ins Bett, aber nur, wenn ich ihn auch liebe.

rik: Das heißt in Zahlen?

Krisy: Na in meinem ganzen Leben vielleicht so hundert?

rik: Ach hundert ist OK für gefühlt 18 Jahre.

Krisy: Wohl war!

rik: Bevorzugst zu einen bestimmten Typ?

Krisy: Ja, äh, nein, äh, vielleicht.

rik: Dann helfen ich mal nach: groß oder klein?

Krisy: Körper oder Schwanz? Es gehen größere aber auch kleinere Männer als auch.

rik: Mit anderen Worten jeder, wie bei allen Schlampen.

Krisy: Der Typ muss aber unbedingt älter sein. Mindestens 15 bis 20 Jahre. Ich kann nicht mit einem Kind ins Bett steigen.

rik: Wo fickst du rum? Grindr, Scruff, Hornet, Romeo?

Krisy: Instagram! Ich hatte eine Extraseite auf Instagram mit voll geilen Bildern von mir. Leider wurde die jetzt gelöscht.

rik: Du bist echt die Sau! Wieviele hattest du denn schon in Düsseldorf?

Krisy: Na so zwanzig würde ich denken...

rik Das ist ja die halbe Stadt!

rik: Und wie sehen deine Daddies aus?

So lange es weh tut, ist es schön!

Krisy: Die müssen behaart sein, die müssen super männlich sein. Am besten auch Muskeln. Sie dürfen nicht dünn sein. Die müssen so aussehen – warte – wo ist er denn? Hier!

rik: Oh, mein Gott: der hat `nen Bart, der ist grau!

Krisy: Das sind halt richtige Männer und keine Pussies!

rik: Das sind Bären!

rik: Und müssen sie gut bestückt sein?

Krisy: Ich stehe auf große Schwänze.

rik: Und dann noch einen Finger oder ne Faust?

Krisy: Also das muss nicht sein. Ich mag Blümchensex. Für mich ist es wichtig, dass der Typ liebevoll mit mir umgeht. Ich bin eine Prinzessin!

rik: Aber du bist auch so ein kleines Haarmonster. Das stört die nicht?

Krisy: Gefällt es dir nicht?

rik: Dein Shirt geht bis unter die Brustwarzen. Es ist vulgär.

Krisy: Was ist vulgär?

rik: Du bist vulgär.

Krisy: Ich bin nicht vulgär – ich bin spezial! Oooops – jetzt ist das Glas umgefallen!

rik: Aber du schaffst es im Fliegen aufzufangen; das nenne ich Alkoholikerprofi.

Krisy: Das nenne ich Eleganz!

rik: Gut, dann war der Daddy bei dir, ihr hattet einen tollen Prinzenabend, er hat war reizend, liebevoll, zärtlich, ihr habt geil gefickt...

Krisy: ... nein ficken tue ich ganz selten. Das tue ich nur bei einem Mann, der mich mindestens fünf, sechs Monate kennt. Davor ficke ich nicht.

rik: Was passiert dann?

Krisy: Wichsen und blasen. Allerhöchstens darf er mich fingern. An mein Loch darf fast keiner.

rik Zu eng?

Krisy: Ja, ich bin eng.

rik: Bei diesen Silikonarschbacken kommt man auch schlecht durch.

Krisy: Nein, das geht schon. Das ist noch ganz natürlich.

rik: Das verengt ja auch nicht.

Krisy: Nein, man muss nur ein bisschen aufpassen...

rik: ... dass nichts verrutscht...

Krisy: ... richtig.

rik: Und wenn der Richtige käme, dann wirst du Hausfrau?

Krisy: Ja, ich bin gerne Hausfrau. Ich bin ja auch YouTuber und somit ohnehin Hausfrau, weil ich viel von zu Hause aus arbeite. Ich putze gerne. Fünfzig Prozent meines Alltags ist putzen. Ich muss putzen, damit ich mich frei fühle.

rik: Wieviel musst du denn putzen?

Krisy: Zweieinhalb Zimmer. Eins davon für meine Klamotten.

rik: Wieviel Paar Schuhe sind es denn?

Krisy: Also hööööchstens 400.

rik: Das ist ja übersichtlich.

Krisy: Ich bin halt nicht Nullachtfünfzehn.