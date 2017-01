Klatsch und Sterne

DÄNEN-SCHNUCKEL MIT BOTSCHAFT

Asbjørn aus Dänemark macht Popmusik. Und das erfolgreich, aber eben auch mit Botschaft. Und weit ab von ausgetretenen Eurodance-Pfaden. Seine Musik besteht ebenso bei Kulturliebhabern, die sonst lieber Indie-Elektro hören. Sein aktueller Clip „BOY PWR“ unterstreicht seinen künstlerischen Anspruch. „Ich möchte, dass wir mutiger sind. Ich möchte, dass wir uns einen Scheiß darum scheren, was die Gesellschaft als ‚maskulin‘ definiert, und anfangen, es für uns selbst zu definieren“, sagt Asbjørn über den Titeltrack seines kommenden Albums, das 2017 erscheinen soll. Boy Power statt Girl Power? Nein, nicht ganz. Das Stück sei eine „Ode an Girl Power, die das weibliche Ideal in der Popmusik verändert hat, sowie ein Appell an Jungs“ – da stimmen wir gerne mit ein, denn es gibt noch viel zu verändern in den Köpfen außerhalb der happy Instagram-Welt. Asbjørn wird am 8. Februar im Rahmen der „Casual Concert Lounge“-Reihe in der Berliner Philharmonie auftreten.

AU WEIA, MARIAH!

Das „Festival der 1.000 Pannen“ hätte ihr Auftritt im US-Fernsehen (live!) auch heißen können. Am 31. Dezember wollte die vor allem in den 1990ern erfolgreiche Soul-Popperin ihre Fans mit einigen Liedern bespaßen, doch leider klappte weder das Lip Sync noch das Play-back noch irgendwas. Nach wenigen Minuten brach die gerade wieder schlanke Diva den Auftritt ab, twitterte danach aber ungewohnt sympathisch: „Shit happens. Ein fröhliches und gesundes neues Jahr für alle! Auf mehr Schlagzeilen in 2017!“ Das versöhnt irgendwie.

GROSSE PLÄNE: A-HA

Gegründet 1982, erfolgreich seit 1985 und dank Hits wie „The Sun Always Shines on T.V.“, „Summer Moved On“, „The Living Daylights“ eigentlich jedem ein Begriff. Und wenn es bis jetzt nicht Klick gemacht hat: Ja, die drei Herren sind die Popper mit „Foot of the Mountain“ und „Take On Me“. Jetzt wollen Sänger Morten Harket, Keyboarder Magne Furuholmen und Gitarrist Pål Waaktaar-Savoy etwas Neues wagen: „An acoustic evening with a-ha“. Unter diesem Titel sollen im Herbst 2017 das neue Album und eine dazugehörige DVD von a-ha erscheinen, die die Band anlässlich einer ganz intimen Konzertreihe zwischen dem 26. und 30. Juni 2017 aufnehmen will.

„Endlich wird die Band zusammenkommen, um eine breite Auswahl unserer Songs neu zu überdenken und akustisch einzuspielen! Während wir darüber sprechen, wird die Vorfreude in der Band immer spürbarer! Wir hatten auf der letzten Tour wundervolle Momente mit unseren Fans, und als quasi viertes Bandmitglied habt ihr natürlich großen Einfluss auf uns, und das steigert unsere Begeisterung dafür. Ich freue mich riesig darauf!“, freut sich Morten.

2018 soll der Akustikabend dann live nach Deutschland kommen. Vielschichtig, poppig und nicht ohne Melancholie, das scheint bei Skandinaviern ja dazuzugehören. •rä www.eventim.de