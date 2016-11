Juristen treffen sich in Köln

Am 19. November findet in Köln der erste ALICE-Kongress statt. Eine Veranstaltung, die sich gezielt an Studierende, Referendare und Volljuristen richtet, die sich der LGBTI Community zugehörig fühlen und zu der 100 Teilnehmer erwartet werden.

Seit letztem Jahr gibt es diese Plattform in Deutschland, die ihren Auftakt mit zehn Unternehmen und 50 Besuchern 2015 als Karrieremesse hatte. Unter dem Motto „Finding Unicorns - Connecting LGBTI Lawyers“ wartet ALICE 2016 mit einem vielfältigen Programm auf und bietet Raum für Networking, Vorträge, Diskussionen und gemeinsame Aktivitäten. Die Besucher können bei den Speed-Networking Sessions viele neue Kontakte knüpfen, beim „Ehe für Alle“-Panel mitdiskutieren oder in der Messelounge mit Unternehmensvertretern. Neben dem Programm werden sich Unternehmen, Kanzleien, Verbände und StartUps in der ALICE Messelounge präsentieren.