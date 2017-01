HIV-Zahlen für Köln: 123 Neu-Diagnosen 2015

Deutschlandweit lebten Ende 2015 84.700 Menschen mit HIV, davon wissen allerdings etwa 12.600 Menschen nichts von ihrer Infektion. In NRW sind es 18.400, wovon 2.700 nicht über ihren Status Bescheid wissen. Geschätzt gab es 2015 460 Todesfälle aufgrund der Folgen der HIV-Erkrankung. Die am stärksten von HIV betroffene Gruppe sind weiterhin Männer, die Sex mit Männern haben. Im letzten Jahr wurden in Köln insgesamt 123 HIV-Neudiagnosen gestellt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein leichter Rückgang (158 Neudiagnosen). Damit erhalten in Köln pro Woche drei Menschen ein positives Testergebnis. Im Checkpoint der Aidshilfe Köln wurden 34 % der Kölner Neudiagnosen gestellt. Allein 4.000 Menschen ließen sich im Checkpoint der Aidshilfe testen, ein Zuwachs von 500 Menschen im Vergleich zu 2014. Das zeigt, dass der Checkpoint als niedrigschwelliges Angebot wahrgenommen wird und somit zu einer höheren Testbereitschaft führt.