Eingekocht: Teambildung am Herd

Seit Anfang 2016 setzt die Kochfabrik im Belgischen Viertel einen lukullischen Kontrapunkt zum Einheitsbrei der Seminar- und Tagungsräume. Eine warme, wohnliche Gestaltung sowie der loftige Charakter sorgen bei den bis zu 50 Teilnehmern eines Seminars oder Workshops für eine entspannte Atmosphäre, in der sich jeder von Anfang an wohlfühlt. „Wir haben Wert darauf gelegt, dass die Kunden in diesem Ambiente lockerer und kreativer arbeiten können als in einer nüchternen, grauen Umgebung in irgendeinem Hotel.“, ergänzt der Betreiber Kerem Menemenci.

Der Clou ist nicht nur die Gestaltung, sondern auch die Möglichkeit, selbst aktiv kochen zu können und aus einem einfachen Seminar ein Kochevent zu machen. Perfekter könnte keine andere Teambildungsmaßnahme sein. Natürlich kocht niemand einfach darauf los, sondern wird professionell angeleitet vom kölschen Italiener Sandro Pietrobelli, der auf eine 17-jährige Erfahrung im Bereich Kochschule zurückblickt. Kulinarisch bewegt sich der Chefkoch mit seinem Team „innerhalb Europas, einem Mix aus deutscher Küche mit mediterranen Elementen.“

Es sind aber nicht nur Firmen und Veranstalter, die die Dienste der Kochfabrik z.B. für Tagungen in Anspruch nehmen. Auch Geburtstage, Hochzeitsgesellschaften oder Jubiläen werden in der Kochfabrik gefeiert, wo eine Verköstigung seitens des Teams erfolgt. Gut aufgehoben sind auch Freunde der Kochkunst, denn ab Januar 2017 wird es regelmäßige Kochkurse mit unterschiedlichen Schwerpunkten geben.

www.kochfabrikkoeln.de