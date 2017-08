Duisburger Akzeptanzpreis für Wowi

Erstmalig wurde 2017 „Die Brücke der Solidarität in Gold“ verliehen. Das will man künftig alle fünf Jahre tun, wie der Vorsitzende von „DU Gay“, Christian Karus, im Rahmen der Gala ankündigte. Seine Organisation ist auch für den jährlich stattfindenden Christopher Street Day verantwortlich. Den Namen „Brücke der Solidarität“, der in Duisburg für den Arbeitskampf der Rheinhauser Krupp-Arbeiter steht, habe man als Titel für den Ehrenpreis bewusst gewählt, erläuterte Karus, der die Namenswahl damit begründete, dass Menschen ausgezeichnet werden sollen, die sich solidarisch für die gesellschaftliche Anerkennung von Schwulen und Lesben einsetzen. Als ersten Preisträger der „Brücke der Solidarität in Gold für das Lebenswerk“, hatten die „DU Gay“-Organisatoren den ehemaligen Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit ausgewählt. Marc Herter, der stellvertretende Landesvorsitzende der NRW-SPD, hielt die Laudatio. Er erinnerte dabei an Wowereits berühmt gewordenen Satz „Ich bin schwul – und das ist gut so“. Was damals noch ein „großer Aufreger war“ und zu „Headlines in den Medien“ führte, sei mittlerweile normal geworden. „Das ist durch Klaus Wowereits Outing erst möglich geworden“, so Herter. Wowereit entgegnete in seiner humorvollen Dankesrede, dass er sich als 63-Jähriger darüber wundere, bereits für sein Lebenswerk geehrt zu werden. rik gratuliert!