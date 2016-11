Der Elfte im Elften

× Erweitern FOTO: chocolat01 / pixelio.de Karneval

Endlich wieder Karnevals-Session, die Wartezeit war ja nun auch wirklich lang genug! Wo aber heute mitfeiern, wo geht es rund? Hier ein kleiner Guide mit den wichtigsten Anlaufstationen.

Mit dem Auftritt des Dreigestirns, jeder Menge Karnevalsmusik und zehntausenden Jecken in bunten Kostümen ist der Heumarkt um Punkt 11:11 Uhr das Zentrum des jecken Treibens. Zur gleichen Zeit, dafür aber wahrscheinlich länger, geht es in der Schaafenstraße rund. Mumu, Iron, ExCorner, Maxbar, Ruhrpott, Hennes Terrasse und Exile wollen wieder von 11:11 Uhr am Morgen bis weit in den nächsten Morgen den geilsten Karneval der Welt feiern. Der Eintritt in die Bars und die Hennes Terrasse kostet nur 5,- Euro – für alle zusammen! Wann geht es wo in den Bars konkret los? In der Mumu wird ab 13:13 Uhr gefeiert, im Ruhrpott ab 15:15 Uhr und in der Maxbar ab 16:16 Uhr. Aber auch in der Blue Lounge in der Mathiasstraße wird ordentlich gefeiert. Ob lesbisch-schwul, ob hetero, bei der Die SuperJeileZick Party finden alle zusammen über die Sprache der Musik. Passend zum Start der Karnevals-Session spielen die DJs die geilsten Karneval-Hits, Schlager und NDW. Bei der alternativen Sessionseröffnung sind dieses Jahr unter anderem Deine Sitzung, Fatal Banal, Immisitzung, Röschen Sitzung, Schnittchensitzung, Loss mer Singe und die Stunksitzung dabei. Einlass in die Balloni-Hallen ist um 18 Uhr und um 19:19 Uhr geht es los. •nj