ColognePride Gala erstmals im Dezember

Am 1. Dezember 2016 heißt es „Leinen los“ für die ColognePride Gala 2016 mit frischem Konzept und neuer Location. Auf der MS RheinEnergie führt Moderatorin Gayle Tufts begleitet von einer Live-Band, durch einen fröhlichen, besinnlichen und abwechslungsreichen Abend. Die Teilnehmer unseres Promi Poetry Slams, Schlagerstars, Kölsche Bands und Originale haben bereits angeheuert. Mit der Cologne-Pride Gala möchte der KLuST dieses Jahr drei Projekte der Kölner Community unterstützen: Die „Rainbow Refugees Welcome Support Group“, die Bundesinitiative schwuler Senioren) sowie das Dirk-Bach-Haus. Höhepunkt der glamourösen Gala wird die Verleihung des „Cologne-Pride Tribute“, einer Auszeichnung für Menschen, die sich um Integration und Inklusion verdient gemacht haben. Erster Preisträger ist Markus Ritterbach

(Präsident Festkomitee Kölner Karneval und Vize-

präsident 1. FC Köln). Während des Bühnenprogramms der ColognePride Gala (bis ca. 22:15 Uhr) liegt die MS RheinEnergie am Kai, zur After Show Party legen wir mit unserem Kooperationspartner, dem Ex-Corner ab und setzen so die zum CSD begonnenen Feierlichkeiten zum gemeinsamen silbernen Jubiläum fort. Die MS RheinEnergie liegt gegen 1 Uhr wieder am Heumarkt vor Anker.