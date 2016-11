× Erweitern Adventskalender

Auch in diesem Jahre unterstützen lokale Betriebe wie Amadeus, Badehaus Babylon Cologne, Baustelle 4U, Birkenapotheke, Deck 5, Düxer Kiesladen, Praxis für Physiotherapie Frank Burkert, Hairkiller, HomOriental, Jot Jelunge, Kleine Glocke, Küchen-Loft, Liebeshaar, Nuts, SEXY, STATION 2B und Westgate-Apotheke mit einem Adventskalender das Projekt "Power against AIDS". Der Adventskalender ist mit Schokolade gefüllt und beinhaltet zudem 24 Gutscheine, Rabatte oder andere Überraschungen im Gesamtwert von über 220,- EUR und ist für 12,50 EUR in den Betrieben erhältlich. Der Erlös aus dem Verkauf geht an das Projekt "Power against AIDS": Eine tolle Idee in der Vorweihnachtszeit zum Verschenken oder selber behalten. Der Adventskalender ist ab dem 21. November in den Betrieben erhältlich.

Das Projekt „Power against AIDS“ wurde 2012 vom Badehaus Babylon Cologne ins Leben gerufen, um weltweit Aktionen im Kampf gegen HIV und Aids zu unterstützen. Bis jetzt wurden bereits über 35.000,- Euro an Spendengeldern eingesammelt, mit denen wurden Beratungen, HIV Tests und die Medikamentenversorgung gefördert.