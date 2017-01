Ära Beck geht zu Ende

× Erweitern Volker Beck

Überraschend deutlich hat sich die Delegiertenversammlung der Grünen einem aussichtsreichen Listenplatz für Volker Beck zur Bundestagswahl 2017 verweigert. Er erhielt nur 66 Stimmen und unterlag damit dem agrarpolitischen Sprecher Friedrich Ostendorff, der 188 Stimmen erhielt. Volker Beck ist 1994 Mitglied des Bundestages und hat in dieser Zeit die gesetzliche Gleichstellung Homosexueller entscheidend voran gebracht.

In der Vergangenheit hatten sowohl die Ermittlungen wegen Drogenbesitzes als auch Positionen zur Pädophilie seine Position in der Fraktion, deren religionspolitischer Sprecher er ist, geschwächt. Insbesondere die Springer Presse hatte mit einem aus dem Jahr 1988 stammenden Text 2013 eine Kampagne gegen ihn gefahren, die zum Rückzug von der Position als Fraktionsgeschäftsführer führten. Die auch von Prominenten unterstützte Bewerbung um den Listenplatz 12 führte auch mit einer selbstkritischen Rede in Oberhausen nicht zum Erfolg. Auf seiner Facebook Seite kommentierte Volker Beck dies mit einem Zitat aus dem Talmud: „Es ist uns aufgetragen, am werke zu arbeiten, aber es ist uns nicht gegeben, es zu vollenden.“