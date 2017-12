Gewinnspiel: Fliege mit Condor nach Havanna!

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Havanna Kuba

Havanna steht für kubanische Lebensfreude pur. Und Condor bringt dich hin: Gewinne ein Ticket für einen Hin- und Rückflug nach Havanna!

Ob wegen der beeindruckenden Natur, der mitreißenden kubanischen Musik oder der pulsierenden Lebensfreude – Kuba ist ein Traumreiseziel. All das kannst du jetzt problemlos selbst erleben, denn Condor verlost ein Ticket nach Havanna! Deutschlands beliebtester Ferienflieger hebt im Winter von Frankfurt bis zu vier Mal und im Sommer bis zu drei Mal pro Woche nach Havanna ab. Ab München geht es im Winter jeden Donnerstag in die kubanische Hauptstadt. Auf allen Flügen werden neben der Economy Class auch die Premium und die Business Class angeboten. Ein individuelles Unterhaltungsprogramm an jedem Sitz lässt die Zeit während des Flugs wie im Nu vergehen. In der Premium Class genießen Passagiere deutlich mehr Beinfreiheit und die Möglichkeit, ihre Rückenlehne weiter nach hinten zu verstellen als in der Economy Class. Sie erhalten außerdem ein Premium-Menü und können einen exklusiven Cocktailservice in Anspruch nehmen. Fluggäste der Business Class können ihren Sitz vollautomatisch sogar bis zu 170 Grad neigen und auf einer Liegefläche von mehr als 1,80 Meter bequem schlafen. Ihnen wird außerdem ein exzellentes Fünf-Gänge-Menü serviert. Condor fliegt in Kuba auch nach Varadero und Holguín und ab Düsseldorf zu zahlreichen weiteren Karibik-Zielen. Alle Preise auf einen Klick zeigt die Website: www.condor.com

Mach mit und gewinne einen Hin- und Rückflug für eine Person mit Condor von Frankfurt nach Havanna! Der Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2017. Viel Glück!*

*Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Verlost wird ein Hin- und Rückflug in der Economy Class von Frankfurt nach Havanna. Der Flug muss bis Oktober 2018 in Anspruch genommen werden.