Wien bei Tag & Nacht

Tamara Mascara ist Drag Queen, DJane, Make-up-Artistin und Burlesque-Künstlerin und aus der Wiener Szene nicht wegzudenken. Hier ihre Tipps für einen Streifzug durch die Donaumetropole:

Ein ausgiebiger Shopping-Bummel auf der Mariahilfer Straße darf an einem perfekten Tag in Wien natürlich nicht fehlen. „Für eine Pause bietet sich das phil auf der Gumpendorferstraße an: „Buchgeschäft, Café und Bar in einem. Studenten und Hipster lieben es. Gemütlich ausklingen lassen kann man die Shoppingtour im Felixx gleich ums Eck …“

Noch mehr Tipps für Shopping-Queens findest du hier.

Nach dem Verfrachten der Einkäufe und dem Styling in Tamaras Wohnung, startet der Ausgeh-Abend mit einem Dinner am drehbaren Restaurant am Donauturm – tolles 360°-Panorama inklusive! „Für ein Abendessen kann ich auch das Café Berg wärmstens empfehlen – es ist absolut gayfriendly. Und wer’s nobler möchte, sollte in The Bank Brasserie vorbeischauen.“ In der ehemaligen Bankzentrale wird man mit feinsten Speisen und vorzüglichen Drinks versorgt. Ein Insider-Tipp von Tamara ist Das Augustin: „Tolle, preiswerte Küche und kuscheliges Ambiente – sogar mit hauseigener Katze. Was will man mehr!?“

Gestärkt geht’s weiter durch die noch frühe Party-Nacht – denn im Palmenhaus im Burggarten warten köstliche Cocktails darauf, in imperialem Ambiente getrunken zu werden. „Feine Drinks zu guten Preisen kreiert auch der mehrfach ausgezeichnete Barkeeper Kan Zuo in seiner Bar The Sign Lounge.“ Wer’s vor dem Tanzen noch gemütlicher will, sollte sich – wie Tamara Mascara – eine heiße Schokolade mit Rum im legendären Schwulencafé Savoy direkt beim Naschmarkt gönnen: „Ich liebe es.“ Flirtwilliges Publikum stattet am besten der hippen Village Bar einen Besuch ab. Augenzwinkernder Tipp der Szene-Kennerin: „Hier sind besonders viele schwule Singles zu finden.“

Wo du sonst von früh bis spät in der schwulen und lesbischen Szene unterwegs sein kannst?

Nach dem Auffrischen des Make-Ups folgt nun das Highlight des Abends: Die in etwa vierteljährlich veranstaltete Burlesque-Party „Imperial Madness“ in der bei Tamara beliebten Volksgarten Säulenhalle – kein Wunder, dass sich das Partygirl sofort zum Tanzen unter das Partyvolk mischt. Der absolute Lieblings-Event der DJane ist aber „The Circus“ in der Wiener Arena: „Es ist die größte Gay-Party Österreichs mit internationalem Line-Up und fulminanten Shows – Ein absolutes Muss für jeden schwulen Wien-Besucher!“ Letzter Stopp der Party-Nacht: das Why Not. Der Club ist seit einer gefühlten Ewigkeit ein schwuler Fixstern am Wiener Szenehimmel. “Jeden Freitag und Samstag geht hier die Post ab.“

Wer danach immer noch nicht genug hat, sollte zu einer der unregelmäßig stattfindenden Partys weiterziehen. Zum Beispiel zum Ken Club: „Der coolste Pop Club der Stadt. Drag Queens an den Turntables sorgen für tolle Stimmung“, so die DJane, die selbst immer wieder hier auflegt.

Wo die Post in der Wiener Schwulen, und Lesbenszene noch abgeht, erfährst du unter www.wien.info

Viele weitere aktuelle Tipps aus Wien und tolle Gewinnspiele findet ihr auf den Facebook-Seiten GayCityWien und Gayfriendly Vienna.

