In Washington, DC und der Capital Region startet die Pride-Saison

× Erweitern Foto: Drew Yeron, Washington.org Miss Capital Pride, Washington

Gleich vier Mal feiern LGBTIQ in diesem Jahr in Washington, DC und den angrenzen Gebieten von Maryland und Virginia den Pride. Los geht es Anfang Juni in der US-Hauptstadt mit einem mehrtägigen Festival, zu dem sich auch Prominenz angekündigt hat.

Washington, DC

Zahlreiche individuelle Besonderheiten machen jeden Menschen aus. Den Stolz auf diesen persönlichen Mix und die daraus resultierenden Unterschiede rückt der Capital Pride in diesem Jahr unter dem Motto „Elements of Us“ ins Zentrum der Feierlichkeiten vom 7. bis zum 10. Juni. Höhepunkt wird die Capital Pride Parade am Samstagnachmittag, bei der sich mehr als 200 bunt kostümierte Gruppen und Organisationen mit ihren festlich dekorierten Umzugswagen den mehr als 100.000 Zuschauern präsentieren. Knapp 2,5 Kilometer lang ist die Route, die der fröhliche Zug durch Washington, DC zurücklegt. Ergänzt wird die Parade durch zahlreiche Veranstaltungen. Die Capital Pride Block Party beginnt parallel zum Umzug und lädt bis in den Abend zum Mitfeiern ein. Am Sonntag (10. Juni) ist das Festival auf der Pennsylvania Avenue zwischen US-Kapitol und Weißem Haus ein weiterer Höhepunkt. Mit dem Washington Monument im Hintergrund bildet am Sonntagabend ein großes Konzert mit Stars wie Alessia Cara und Troye Sivan den Abschluss des Capital Pride. www.capitalpride.org

Baltimore

Nur wenige Kilometer nordöstlich der Hauptstadt feiert Baltimore, die größte Stadt in Maryland, die PRIDE Week, die ihren Höhepunkt im PRIDE Weekend am 16. und 17. Juni mit großer Parade am Samstag findet. Unter dem diesjährigen Motto „United We Shine“ werden mehr als 30.000 Besucher und Teilnehmer erwartet. Ziel des Pride: Sich gemeinsam für Gerechtigkeit und Würde einzusetzen und dadurch Angst in Mut zu verwandeln. Auch hier sorgt ein vielfältiges Rahmenprogramm für zahlreiche Gelegenheiten, um mit der lokalen Community ins Gespräch zu kommen. www.baltimorepride.org

× 1 von 7 Erweitern Foto: Tobias Sauer Washington Pride 2017 × 2 von 7 Erweitern Foto: Tobias Sauer Washington Pride 2017 × 3 von 7 Erweitern Foto: Drew Xeron, Washingtin. org Capital Pride, Washington DC × 4 von 7 Erweitern Foto: Tobias Sauer Washington Pride 2017 × 5 von 7 Erweitern Foto: Tobias Sauer Washington Pride 2017 × 6 von 7 Erweitern Foto: Tobias Sauer Washington Pride 2017 × 7 von 7 Erweitern Foto: Tobias Sauer Washington Pride 2017 Prev Next

Alexandria

Im Frühsommer 2018 steht Alexandria, direkt vor den Toren Washingtons im Bundesstaat Virginia gelegen, im Zeichen des Regenbogens. Die Stadt am Potomac River hat nämlich gleich den gesamten Monat Juni zum „Pride Month“ ausgerufen. Zahlreiche Events finden in dieser Zeit an unterschiedlichen Veranstaltungsorten statt, außerdem werden besondere Hotel-Packages angeboten. Für ihre Bemühungen um mehr Inklusion und gegen Diskriminierung hat die Human Rights Campaign (HRC) die Stadt Alexandria im vergangenen Jahr als eine von nur 41 Kommunen in den ganzen USA ausgezeichnet.

Richmond

Ein weiterer Höhepunkt für die LGBTIQ-Community steht im Spätsommer an. In Richmond, der Hauptstadt Virginias, verwandelt sich Brown’s Island im James River am 22. September 2018 im Rahmen des Virginia Pridefest zu einem Festivalgelände voll buntem Trubel und vergnügter Vielfalt. Das Fest ist mit mehr als 30.000 Besuchern eines der größten seiner Art im gesamten Bundesstaat und sowohl kostenfrei zugänglich als auch familienfreundlich. www.visitalexandriava.com/lgbtq/pride-month

Washington, DC ist gemeinsam mit den US-Bundesstaaten Maryland und Virginia Teil der Capital Region USA, der US-Hauptstadtregion. Weitere Informationen: www.capitalregionusa.de und www.facebook.com/CapitalRegionUSADeutschland