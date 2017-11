Mit dem Polarstern in die USA

× Erweitern Foto: United Airlines United Airlines

Polaris statt First Class. Mit der neuen Premium-Klasse hat sich United Airlines das Ziel gesetzt, das Kräftespiel im Bereich der unterschiedlichen internationalen Business-Class- Produkte zu verändern. Die Polaris Business Class ersetzt sukzessive die bisherige First Class, ohne dass der Passagier auf erstklassigen Komfort verzichten soll. Das ganzheitliche Reiseerlebnis beginnt dabei schon vor dem Flug.

So werden die United Polaris Business Class Lounges an neun Flughäfen weltweit umgestaltet und über speziell designte Stühle, private Liegen sowie Duschen mit Spa-Charakter verfügen. Ein Begrüßungsdrink nach dem Boarding ist ebenso selbstverständlich wie saisonal wechselnde Menüs, ein verbessertes Dessertangebot mit individuell zusammenstellbaren Eiskreationen sowie eine exklusive Weinauswahl.

Flaches Bett und Barbereich

Die Sitze der neuen Polaris-Klasse sind privaten Suiten nachempfunden, liegen jeweils direkt am Gang und können individuell verstellbar in ein rund zwei Meter langes Flat Bed umgewandelt werden. Außerdem gibt es unterschiedliche Einstellungen der Sitzlehnen und eine One-Touch-Lendenstütze, großzügigen Stauraum, mehrere Ablageflächen sowie zwei USB-Anschlüsse, einen 16-Zoll-HD-Entertainment-Bildschirm, einen elektronischen Raumtrenner für die Sitze in der Mitte der Kabine, stimmungsvolle Illumination und ein beleuchtetes „Bitte nicht stören“-Zeichen. Ein mit Marmor versehener Barbereich in der Business Class bietet den Passagieren die Möglichkeit, Drinks und Snacks zwischendurch zu genießen.

Derzeit ist die ultramoderne United Polaris Business Class auf einem der beiden täglichen Flüge von Frankfurt nach San Francisco mit dem neuesten Flugzeugtyp der Airline, einer Boeing 777-300ER, zu erleben.

