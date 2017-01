Kreuzfahrt ohne Schiff

× Erweitern Foto: Carsten Heider Tropout Phuket

Gay-Pride-Tourismus, eine Regenbogen-Destination oder ein schwules Hotel? Wer seinen Urlaub nicht allein unter Heteros verbringen möchte, dem steht neuerdings eine weitere Alternative offen: das TropOut Festival. Die Idee: Schwule Männer und ihre Freunde erkunden gemeinsam eine Region, die zwar über eine gewisse queere Infrastruktur verfügt, aber kein klassisch schwules Ferienziel ist. Organisiert wird der Urlaub samt Unterkunft von einem englisch-australischen Reiseveranstalter. Für die Anreise oder ein Verlängerungsprogramm vor Ort ist jeder selbst verantwortlich.

Kaffeefahrt im Speedboat

Den Auftakt haben die Veranstalter Frühjahr 2016 in Thailand gemacht. Schullandheim, Betriebsausflug oder Kaffeefahrt? Worauf genau sich die Teilnehmer einlassen würden, war zu Beginn des Festivals wahrscheinlich selbst dem Organisator nicht vollständig klar. „Aber wir hatten eine sehr genaue Vorstellung davon, was wir nicht wollten,“ sagt TropOut-Director Aaron Zoanetti. „Auf keinen Fall sollte es eine Circuit Party werden.“ Soll heißen: Man braucht kein Waschbrett, man braucht keine Pillen. Es wird zwar getanzt und gefeiert, aber nicht bis in den Morgen und schon gar nicht die ganze Woche.

Das Konzept des Festivals erinnert an eine Kreuzfahrt – nur eben ohne Schiff. Übernachtet wird in einem guten Hotel mit Pool und in Strandnähe. Die Teilnehmer des ersten Urlaubs-Festivals kamen aus zwanzig Nationen und waren größtenteils zwischen Anfang zwanzig und Mitte fünfzig. Auf Phuket standen ihnen noch zwei Hotels verschiedener Preis-Kategorien zur Auswahl. Aber die räumliche Spaltung der Gruppe war der Stimmung nicht dienlich. Künftig sollen deshalb alle in einer Anlage untergebracht werden; gay friendly und stylisch-modern.

Kultur und Genuss

Wer mag, verbringt seine Urlaubstage faul in der Sonne. Wem das zu langweilig ist, der kann auf eigene Faust die Region erkunden oder Ausflüge buchen. „Sich auf fremde Menschen und Kulturen einzulassen, fällt nicht jedem leicht“, meint Aaron; „und es macht allein viel weniger Spaß, als in einer Gruppe schwuler Männer aus der ganzen Welt“. Stimmt. Viel lustiger als in einem unter Regenbogenflagge fahrenden Speedboat kann eine Kaffeefahrt kaum sein.

Und auch die Landausflüge machen im Rudel mehr Freude. Jeden Tag werden Touren mit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten. Die reichen vom Kochkurs bis zum Städtetrip und sind immer auf die Zielgruppe zugeschnitten. Neben den touristischen Hauptsehenswürdigkeiten stehen auch Punkte auf dem Programm, die für die Community interessant sind. Und wer möchte, kann sich beim schwulen Tourguide Tipps für abendliche Ausflüge in die Szene holen.

Die nächste Gelegenheit

Das kommende TropOut Festival findet vom 6. bis 13. Mai 2017 in Neukaledonien statt. Die zu Frankreich gehörende Inselgruppe im südlichen Pazifik ist von Europa aus recht umständlich über Australien oder Neuseeland zu erreichen. Das Event wird deshalb vor allem auf dem australischen Markt beworben.

Für Europäer wird es im Dezember 2017 spannend. Dann findet TropOut wieder auf Phuket statt.

