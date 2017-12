TOP 6 Winter-Highlights auf Island

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Island

Ob Polarlicht-Expedition, ein Bad in heißen Thermalquellen, eine Gletschertour oder der Rainbow Reykjavik Winter Pride – Island im Winter verspricht jede Menge Abwechslung.

POLARLICHTER

Ohne sie wäre der isländische Winter nur halb so schön. Wer zwischen September und April nach Island kommt, hat beste Chancen, die faszinierenden Polarlichter zu sehen. Je dunkler die Umgebung und je klarer die Nacht, desto größer ist die Chance, das außergewöhnliche Naturschauspiel zu bewundern. In etwas abgelegenen Hotels wie dem Hamar im Westen Islands kann man das Phänomen sogar von seinem Zimmer aus beobachten, natürlich gibt es zahlreiche Polarlicht-Expeditionen ab Reykjavik. www.icelandairhotels.com

× Erweitern Foto: Promote Iceland Island

BADEN

Was gibt es schöneres, als nach einem kalten Wintertag in heißes Thermalwasser zu steigen? Mit über 130 öffentlichen Bädern ist Island ein Paradies für Bade- und Spa-Fans. Neben der berühmten Blauen Lagune bei Reykjavik gibt es in Islands Hauptstadt ebenfalls jede Menge von heißen Quellen gespeiste Bäder, die man mit der Reykjavik City Card kostenlos besuchen kann. Das größte dieser Bäder, Laugardalslaug, verfügt auch über einen mit heißem Meerwasser gefüllten Pool. Soeben hat an Europas wasserreichster Quelle Deildartunguhver das edle Krauma Bad eröffnet. Im modern designten Bad schaut man von den heißen Thermalwasserpools auf eine grandiose Landschaft. www.krauma.is

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Island Brandneu: Das Thermalbad Krauma

ESSEN & TRINKEN

Auch kulinarisch überrascht Island seine Besucher mit lokalen Spezialitäten zur Winterzeit. Geräucherter Lammschicken gehört dabei ebenso auf den Tisch wie Schneehuhn, Rentier oder Rochen. Daneben gibt es allerlei süßes Weihnachtsgebäck. Getrunken wird entweder das karamell-schokoladig schmeckende Weihnachtsbier Jóla Gull oder ein Mixgetränk aus Malzbier und Orangenlimonade (Malt og Appelsín). Traditionelle isländische Küche mit einem modernen Twist serviert man zum Beispiel im Matur og Drykkur in Reykjavik. Neben gekochtem Kabeljaukopf stehen dort Lamm, Fisch und als Nachspeise Skyr, ein traditionelles isländisches Milchprodukt auf der Karte. www.maturogdrykkur.is

× Marino says happy Gay pride sipping on his "Love is Love" cocktail 🍸❤️🌈 Ein Beitrag geteilt von MATUR OG DRYKKUR (@maturogdrykkur) am 11. Aug 2017 um 13:01 Uhr

GLETSCHERTOUR

Islands zweitgrößter Gletscher, der Langjökull, hält für Besucher eine besondere Attraktion bereit. In der weltgrößten, von Menschenhand geschaffenen Gletscherhöhle, kann man in das Innere des Gletschers vordringen. Mit einem monströsen Spezialfahrzeug geht es auf den Gletscher hinauf bis auf über 1200 Meter Höhe. Im Inneren stößt man auf Eisschichten mit den Ablagerungen früherer Vulkanausbrüche, auf Gletscherspalten und eine kleine Kappelle. www.intotheglacier.is

REYKJAVIK

Islands Hauptstadt zeigt sich zur Winter- und Weihnachtszeit von seiner schönsten Seite. Neben stimmungsvoller Beleuchtung finden an verschieden Stellen der Reykjaviks Weihnachtsmärkte statt, auf denen lokale Produkte verkauft werden. Ob Blaubeersaft, Wollpullover, mit Algen vermischtes Meersalz oder so ziemlich alles, was mit Wikingern zu tun hat – an besonderen Geschenken mangelt es mit Sicherheit nicht. www.visitreykjavik.is

× Erweitern Foto: Promote Iceland Island

RAINBOW REYKJAVIK WINTER PRIDE

Vom 8. bis 11. Februar 2018 findet bereits zum 7. Mal der Rainbow Reykjavik Winter Pride statt. Das Event verbindet Ausflüge in die Natur, zu Polarlichtern und Thermalquellen mit Partys am Abend verspricht ein erlebnisreiches Wochenende mit Gästen aus aller Welt. www.rainbowreykjavik.is

× Erweitern Foto: Rainbow Reykjavik Island

INFO

www.inspiredbyiceland.com

www.gayiceland.is

HINKOMMEN

Icelandair fliegt im Winter mehrmals pro Woche bzw. täglich ab Berlin, Frankfurt, München und Zürich nach Island, im Sommer zusätzlich ab Hamburg und Genf.

Neben modernen Ledersitzen, die ein erhöhtes Maß an Komfort, Bequemlichkeit und Beinfreiheit bieten, verfügt jeder Fluggast an Bord von Icelandair über einen individuellen, hochwertigen Touchscreen mit Zugriff auf ein umfangreiches Unterhaltungsangebot. Verschiedene Filme, Fernsehprogramme, Dokumentarfilme, Musik und interaktive Spiele stehen zur Auswahl. Zudem sind sämtliche Icelandair-Maschinen mit WLAN ausgestattet, das in der Saga Class sogar kostenlos angeboten wird.

Während der Weihnachtszeit serviert Icelandair (in der Economy Class gegen Aufpreis) ein Tablett mit saisonalen Spezialitäten wie geräuchertem Lammschinken auf Fladenbrot, Truthahn, Pilzpastete, Hering mit Roter Beete, Cranberry-Gelee sowie Malzbrot mit Butter. Dazu gibt es das Jóla Gull Weihnachtsbier oder Malt og Appelsín.

Für Gesprächsstoff sorgte Icelandair in diesem Jahr mit einem Werbevideo für deren Frequent Flyer Programm, das ausschließlich ein schwules Pärchen zeigt (blu berichtete).

www.icelandair.de