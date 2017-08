TOP 6 Termine September

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Folsom San Francisco

Zwar ist die CSD-Saison in Deutschland ist zu Ende doch an schwulen Veranstaltungen mangelt es auch im September nicht. Von Folsom in Berlin oder San Francisco zum Fantasypride im Phantasialand oder dem Gay Sunday auf dem Münchner Oktoberfest – hier sind unsere Event-Tipps für September:

BENIDORM: Pride

Die spanische Bettenhochburg an der Costa Blanca mausert sich mit gut 30 Gay-Bars und -clubs immer mehr zum schwulen Hotspot. Vom 4. bis 10. September feiert man Pride mit zahlreichen Partys und Events. Erwartet werden über 15.000 Besucher. www.benidormpride.com

BRÜHL: Fantasypride @Phantasialand

Zum 14. Mal findet im Phantasialand der Fantasypride statt. Am 9. September erwarten den Besucher jede Menge zusätzlicher Highlights wie der Wet- T-Shirts Contest auf der großen Open-Air-Bühne auf dem Kaiserplatz. Daneben treten Akrobaten, Travestiekünstler, Sänger, Comedians und Draqqueens auf, die mit einem tollen Programm für Stimmung sorgen. www.fatasypride.de

BERLIN: Folsom Europe

Fetisch-Fans haben sich die Woche vom 6. bis 10. September schon längst vorgemerkt. Rund um das Straßenfest in der Fuggerstraße am 9. September finden neben einem Klassik-Konzert und einer Stadtrundfahrt zahlreiche Partys wie Revolver und Pig statt. Am Freitag, 8. September lädt Mister B zum „Folsom Freitag“ mit einem Fotoshooting der amtierenden Schärpenträger von 10:30 bis 11:30 Uhr. www.folsomeurope.info

MÜNCHEN: MLC Oktoberfesttreffen

„Bayerisch feiern, international schnacksln“ – unter diesem Motto veranstaltet der Münchner Löwen Club e.V. sein alljährliches Oktoberfesttreffen. Highlight des 5-tägigen Events ist der Gay Sunday im Zelt der Bräurosl am 17. September (ab 9 Uhr). Weitere schwule Termine auf dem größten Volksfest der Welt sind die Prosecco-Wiesn in der Fischer Vroni (25. September, ab 13 Uhr) sowie der schwule Wiesn-Ausklang im Schottenhamel (3. Oktober, ab 13 Uhr). www.mlc-munich.de

SAN FRANCISCO: Folsom Street Fair

Das größte Leder- und Fetischtreffen der Welt findet traditionell am letzten Sonntag im September statt. Dann verwandelt sich die Folsom Street in einen riesigen Spielplatz für Fetische jeder Art. Dazu kommen jede Menge Verkaufsstände, Bühnen mit DJs und Open-Air-Bars. www.folsomstreetevents.org

CURACAO: Pride

Vom 28. September bis 1. Oktober findet zum 5. Mal der Curaçao Pride auf der gleichnamigen Karibikinsel statt. Vier Tage lang heizen nationale und internationale DJs auf zahlreichen Partys den Besuchern kräftig ein. Im Zentrum steht dabei das Floris Suites Hotel, das zugleich offizielles Host Hotel ist. www.curacaopride.com