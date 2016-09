TOP 6 Termine Oktober

Lust auf Kultur, Party oder eine CSD-Parade? Dann Koffer gepackt und nichts wie weg. Hier sind unsere Tipps für die besten Veranstaltungen im Oktober:

HAMBURG: Lesbisch Schwule Filmtage

Bereits zum 27. Mal findet Deutschlands ältestes schwul-lesbisches Filmfestival statt. Auf dem Programm stehen Filme wie die Beststeller-Verfilmung "Die Mitte der Welt", die Dokumentation "Chem Sex" sowie das beim Filmfestival in Toronto als bester kanadischer Spielfilm ausgezeichnete Coming-Of-Age-Drama "Closet Monster" (Foto). 18. bis 23. Oktober 2016, www.lsf-hamburg.de

KEY WEST: Fantasy Fest

Eine Woche herrscht ist dem tropischen Städtchen am Südzipfel Floridas der Ausnahmezustand. Die alles entscheidende Frage heißt, wie man fantasievoll mit möglichst viel nackter Haut den größten Eindruck schinden kann. Wen wundert es da, dass das Festival Jahr für Jahr jede Menge schwule Besucher anlockt. 21. bis 30. Oktober 2016, www.fantasyfest.net

BERLIN: HustlaBall Weekend

Stars und Sternchen der Pornoszene treffen sich im Oktober zum alljährlichen HustlaBall, um mit Freunden und Fans ein Wochenende lang zu feiern. Bis 1.10. darf zudem noch über die diesjährigen Gewinner der HustlaBall Awards abgestimmt werden. 20. bis 23. Oktober 2016, www.hustlaball.de

PALM SPRINGS: Leather Pride

Seine Ledermontur in der Wüste zu tragen hat offenbar seinen ganz eigenen Reiz. Wer in den Genuss dieses exotischen Erlebnisses kommen möchte, ist beim Leather Pride in Palm Springs - gut 2 Autostunden von Los Angeles entfernt - bestens aufgehoben. 27. bis 28. Oktober 2016, www.desertleatherpride.com

TAIPEH: Taiwan Pride

Anders als im benachbarten China hat sich vor allem in Taiwans Hauptstadt eine sehr offene und sichtbare schwule Szene etabliert. Ausdruck dafür ist unter anderem Asiens größter Pride, mit gut 80.000 Teilnehmern im letzten Jahr. 29. Oktober 2016, www.twpride.org

BRÜSSEL: La Demence

Seit 27 Jahren ist die Partyreihe La Demence ein fester Bestandteil der schwulen Clubszene. Das Line-up zum 4-tägigen Geburtstagsmarathon kann sich wie immer sehen lassen: unter den 21 DJs befinden Stars wie Pagano, Steven Redant, Chris Becker, Paul Heron, John Dixon und viele andere. 28. bis 31. Oktober 2016, www.lademence.com