TOP 6 Termine November

Schon wieder Sehnsucht nach Sommer, Strandparty und CSD? Wir haben heiße Tipps für schwule Veranstaltungen rund um den Globus:

PALM SPRINGS: Greater Palm Springs Pride

Der sommerlichen Hitze ist es geschuldet, dass der Palm Springs Pride im November stattfindet. Bei angenehmen Temperaturen um die 25 Grad zieht die Parade am 6. November entlang der Hauptstraße mitten durch Downtown Palm Springs. Bereits am Tag zuvor findet am Palm Canyon Drive ein großes Pride Festival mit Live-Musik und zahlreichen Ständen statt. 4. bis 6. November, www.pspride.org

CHICAGO: Mr. International Rubber

Latexträger aus aller Welt treffen sich Anfang November in Chicago, um dort den International Mister Rubber zu küren. Zum Rahmenprogramm des 20. Jubiläums gehören ein großer „Kink Market“, ein „Rubber Pup Rumpus“ für Dog-Play-Fans sowie jede Menge Workshops und Partys. 4. bis 6. November, www.mirubber.com

GRAN CANARIA: Winter Pride Maspalomas

Der Carnaval Alemán, bei dem am 11. November vor allem deutsche Urlauber bunt kostümiert am Strand von Maspalomas in die Karnevalssaison starten, ist schon lange Tradition. Rund um Termin etabliert sich gerade der Winter Pride Maspalomas, der mit gut 15 Veranstaltungen innerhalb einer Woche bis zu 35.000 Besucher auf die Insel locken soll. Auf dem Programm stehen Bootsausflüge, eine Wet & White Party mit DJ Micky Friedmann im Amadores Beach Club sowie ein T-Dance im Aqua Ocean Club. Daneben lassen sich am Abend die verschiedensten Künstler auf der Bühne des Yumbo Centers sehen. 7. bis 13. November, www.winterpridemaspalomas.com

MIAMI: White Party Week

Sie ist der Klassiker unter den amerikanischen Circuit-Partys und sammelt zugleich Geld für einen guten Zweck. An die 12.000 Gäste werden zur White Party Week in Miami erwartet, bei der man genügend Durchhaltevermögen mitbringen sollte. Zu den Höhepunkten gehören die Salvation White Dreams mit Alain Jackinsky und Isaac Escalante, The White Party mit DJ Deren Montiero sowie der legendären Muscle Beach Party mit Ben Baker und Joe Gauthreaux. 23. bis 28. November, www.whiteparty.org

BUENOS AIRES: Marcha del Orgullo

Vieles hat sich in Argentinien verändert, seit die erste Demonstration von Schwulen und Lesben vor 25 Jahren durch die Straßen von Buenos Aires zog. Heute gehört Argentinien mit der Einführung der Homoehe 2010 zu einem der fortschrittlichsten Ländern Südamerikas, wenn es um das Thema LGBT-Rechte geht. Zum 25. Jubiläum des Marcha del Orgullo werden Tausende von Teilnehmern erwartet. 26. November, www.marchadelorgullo.org.ar

HONGKONG: Hong Kong Pride

Seit 2013 nutzen die Organisatoren des Hong Kong Pride die Farben des Regenbogens für die ihre politische Agenda. In diesem Jahr ist Grün an der Reihe. In Kombination mit dem Logo eines stürmischen Bullen und dem Motto „Get set, go for equal rights!“ kämpft Hongkongs Community für grünes Licht seitens der Autoritäten gegenüber sexuellen Minderheiten. 26. November, www.hkpride.net