TOP 6 Termine November

Ob Winter Pride auf Gran Canaria oder das queere Filmfestival Fringe! in London – der November hat jede Menge Veranstaltungen rund um den Globus zu bieten. Hier unsere Tipps:

PALM SPRINGS: Pride

Diesen Sommer kletterten die Temperaturen in Palm Springs auf knapp 50 Grad Celsius. Kein Wunder, dass das schwule Städtchen in der Wüste Kaliforniens seinen Pride im Winter feiert. Vom 3. bis 5. November findet der Greater Palm Springs Pride mit einer Parade und einem Straßenfestival statt. www.pspride.org

× Erweitern Foto: pspride.org Palm Springs

MASPALOMAS: Winter Pride

Für viele Gran Canaria-Fans ist der Karnevalsbeginn am 11.11. längst Kult. Drumherum hat sich der Winter Pride Maspalomas zu einem Event etabliert, bei dem die Veranstalter mit bis zu 50.000 Besuchern rechnen. Zwischen dem 6. und 12. November stehen Liveshows, Poolpartys ein Galadinner sowie Bootsausflüge auf dem Programm. Höhepunkt ist die Winter Pride Parade mit an die 10.000 Teilnehmern. www.winterpridemaspalomas.com

ADELAIDE: Feast

Die südaustralische Metropole Adelaide haben viele Australien- Urlauber bislang links liegen gelassen. Das sollte sich spätestens jetzt ändern! Denn Kenner bescheinigen der Stadt eine Aufbruchsstimmung, die an das Berlin der 1990er-Jahre erinnert. Darauf setzen auch die Organisatoren des Feast-Festivals – ihr Motto lautet in diesem Jahr: „Party like it’s 1997“. Zum Event zwischen dem 11. und 26. November gehört ein zweitägiges LGBT-Filmfestival, Auftritte australischer Musiker und ein Tribute-Konzert zu Ehren der Bond-Chanteuse Shirley Basel. www.feast.org.au

× Erweitern Foto: feast.org.au Adelaide Feast

LONDON: Fringe!

Spätestens seit den Olympischen Spielen gilt East London als einer der spannendsten Bezirke der britischen Hauptstadt. Denn während sich in der „City“ Regierung und Banken über den Brexit den Kopf zerbrechen, treffen sich vom 14. bis 19. November Künstler und Performer aus aller Welt zum jährlichen Fringe! Queer Film and Arts Festival, das sich mit subversiven Filmen, provokanten Performances und einer Reihe von Workshops einen Namen gemacht hat. Leichtere Kost für zwischendurch bieten Partys wie der Absolutely Fabulous Vogue Ball. www.fringefilmfest.com

× Erweitern Foto: fringefilmfest.com London Fringe

MIAMI: White Party Week

Nachdem Miami Beach nach Hurrikan Irma noch einmal glimpflich davonkam, können sich Besucher aus Nah und Fern auf eine weitere Ausgabe der White Party Week freuen. Vom 23. bis 27. November wird getanzt, was das Zeug hält. Highlight ist die große Beach Party am 26. November. www.whiteparty.org

× Erweitern Foto: whiteparty.org Miami

HONG KONG: Pride

Die Bürger Hong Kongs haben in den vergangenen Monaten immer wieder für ihre Rechte gegenüber der Regierung der Volksrepublik China demonstriert. Auch die queere Community macht keine Ausnahme und fordert zum Pride, den Schutz vor Diskriminierung gesetzlich zu verankern. Demonstriert wird am 25. November mit blauem Dresscode zwischen Causeway Bay und Edinburgh Place unter dem Motto „Turn the tide, walk with Pride – discri- mination says goodbye“. Zum Abschluss gibt es Ansprachen, Performances und einen Marktplatz mit zahlreichen Ausstellern. www.hkpride.net