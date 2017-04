TOP 6 Termine Mai

× Erweitern Foto: imrl.com IML Chicago

Der Mai kommt und mit ihm die ersten CSDs in Europa. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Reise nach Gran Canaria, Brüssel oder Düsseldorf? Oder vielleicht zur Wahl des International Mr. Leather nach Chicago? Hier sind unsere Reisetipps für den Wonnemonat:

GRAN CANARIA: Gay Pride Maspalomas

Der Pride auf der spanischen Sonneninsel Gran Canaria eröffnet traditionell der Reigen der CSDs in Europa. Vom 4. bis 14. Mai werden wieder bis zu 100.000 Besucher erwartet. Zu den Höhepunkten gehören der T-Dance am 10. Mai, die Wet & White Party am 11. Mai sowie die Parade am 13. Mai. www.gaypridemaspalomas.com

PALM SPRINGS: White Party

Die Mutter aller White Partys, veranstaltet vom Circuit-Veteran Jeffrey Sanker, findet 2017 zum 28. Mal in der Wüste Kaliforniens statt. Vom 5. bis 8. Mai finden sich Star-DJs wie Bret Law, Siri, Dan Slater und DJ Aron in Palm Springs ein und heizen den tanzwütigen Gästen ordentlich ein. Auf dem Programm stehen Poolpartys, Eliad Cohens PAPA Party sowie ein Sunset T-Dance mit Riesenrad und Feuerwerk. Die Hauptparty steht unter dem Motto „Military Ball“. www.jeffreysanker.com

× Erweitern Foto: Iggy Lopez/jeffreysanker.com White Party Palm Spings

BRÜSSEL: Belgian Pride Festival

Die 22. Ausgabe des Belgian Pride findet dieses Jahr am 20. Mai unter dem Motto „Crossing Borders“ statt und widmet sich dem Thema Asyl und Migration. Wie bereits 2016 feiert Brüssel rund um den Mont des Artes in der Nähe des Hauptbahnhofs. Nach der Eröffnung um 14 Uhr zieht die Parade durch die Straßen der Altstadt, das Pride Village öffnet bereits um 12 Uhr seine Pforten. www.pride.be

× Erweitern Foto: dax Belgium Pride

CHICAGO: International Mr. Leather

IML – diese drei Buchstaben lassen das Herz der internationalen Fetischgemeinde höher schlagen. Bereits seit 1979 findet die Wahl zum International Mister Leather alljährlich in Chicago statt – begleitet von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm bestehend aus Partys , diversen Wettbewerben und einem großem Ledermarkt. www.imrl.com

× Erweitern Foto: imrl.com IML Chicago

DÜSSELDORF: CSD

Geht nicht – gibt’s nicht! Das Motto des diesjährigen CSDs in Düsseldorf soll zu Aktionen und Gesprächen im Vorfeld der Wahlen in NRW und zum Bundestag anregen. Vom 26. bis 28. Mai findet das Straßenfest auf dem Johannes.Rau-Platz statt, die Demo startet am 27. Mai um 14 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße und zieht über die Kö durch die Altstadt. www.csd-d.de

× Erweitern Foto: csd-d.de CSD Düsseldorf

MIAMI: World Out Games

Vom 26. Mai bis 4. Juni trifft sich die internationale LGBTIQ*-Sportgemeinschaft zu den World Out Games in Miami. An den zehn Tagen finden insgesamt über 450 Veranstaltungen statt. So finden neben den sportlichen Wettbewerben zahlreiche Kultur-Events sowie eine Konferenz zum Thema Menschenrechte statt. www.outgames.org