TOP 6 Termine Juni

Man müsste sich schon zerteilen, um im Pride-Monat rund um den Globus auf allen Partys und Paraden zu feiern. Hilft alles nichts – hier sind unsere Tipps für den Juni.

ORLANDO: Gay Days & One Magical Weekend

In Orlando schlägt man am ersten Juni- Wochenende zwei Fliegen mit einer Klappe. Während man bei den Gay Days den Tag in den Freizeitparks von Disneyworld und auf diversen Poolpartys verbringt, locken nachts die Circuit-Events des One Magical Weekends. An Schlaf ist erstmal nicht zu denken. www.gaydays.com; www.onemagicalweekend.com

TEL AVIV: Tel Aviv Pride

Der einzige Gay Pride im Nahen Osten hat es in sich. Seit Jahren gehört der Pride in Tel Aviv zu den besten LGBTIQ*-Events auf dem Planeten. Die Parade am 9. Juni steht unter dem Motto „Bisexualität“ und startet um 10 Uhr morgens am Me’ir Park. Endpunkt ist der Charles Clore Garden, an dem die Parade in eine riesige Beach Party mündet. www.gaytelavivguide.com

WASHINGTON D.C.: Capital Pride

Der Pride in Amerikas Hauptstadt steht diesmal unter besonderer Beobachtung. Neben der am 10. Juni geplanten traditionellen Parade und einem großen Pride Fest am 11. Juni, ist am 11. Juni ebenfalls ein nationaler Equality March for Unity and Pride angemeldet. www.capitalpride.org; www.equalitymarch2017.com

SAN FRANCISCO: San Francisco Pride

Im Jubiläumsjahr des Summer of Love werden beim San Francisco Pride am 25. Juni wieder über 30.000 Teilnehmer auf der Market Street in Richtung Rathaus marschieren. Bereits am Tag davor feiert die LGBTIQ*-Community auf der Civic Center Plaza ein buntes Fest mit Musik, Infoständen und jeder Menge Bier. www.sfpride.org

TORONTO: Pride Toronto

Ob sich Kanadas Premierminister Justin Trudeau auch in diesem Jahr auf dem Pride in Toronto am 25. Juni zeigen wird? Man weiß es nicht und dennoch lohnt sich die Reise zu einem der größten Pride Events Nordamerikas. Bis die Parade an einem vorbeigezogen ist, dauert es mehrere Stunden, danach herrscht im Gay Village rund um die Church Street der Ausnahmezustand. Spätestens seit dem WorldPride in 2014 sollte sich herumgesprochen haben, dass Toronto weiß, wie man die LGBTIQ*-Community glücklich macht. www.pridetoronto.com

MADRID: WorldPride

Der Countdown läuft: Vom 23. Juni bis 2. Juli findet in der Madrid der WorldPride statt – und alle sind eingeladen mitzufeiern. Neben zahlreichen Sport- und Kulturveranstaltungen und einem WorldPride Park, der auch für Familien geeignet ist, findet vom 26. bis 28. Juni der Madrid Summit, eine internationale Menschenrechtskonferenz statt. Spaniens bekanntestes Partylabel WE ist offizieller Partner und sorgt mit 11 Partys an 9 Tagen für die nötige Stimmung abseits der Parade. Die findet am 1. Juli statt und zieht vom Bahnhof Atocha zur Plaza de Colón. Die Veranstalter rechnen mit 2 bis 3 Millionen Besucher. www.worldpridemadrid2017.com; www.wepridefestival.com