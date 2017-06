TOP 6 Termine Juli

Auch im Juli stehen zahlreiche Veranstaltungen im Zeichen von Pride und CSD … Hier unsere Tipps:

KÖLN: ColognePride

Der diesjährige Kölner CSD unter dem Motto „Nie wieder“ vom 7. bis 9. Juli steht unter der Schirmherrschaft von Justizminister Heiko Maas. Höhepunkt ist wie immer die Parade am Sonntag, als Main Act haben sich Erasure auf der Bühne am Heumarkt angesagt. Getanzt wird auf den Partys des Sexy Pride Festivals. www.colognepride.de

× Erweitern Foto: Stefan Kraushaar CSD Köln / Cologne Pride

BERLIN: Lesbisch-schwules Straßenfest & CSD

Ab 2017 finden Europas größtes schwul-lesbisches Straßenfest und der Berliner CSD jeweils im Juli statt. Zwischen dem 15. und 22. Juli locken zudem die Gay Night at the Zoo der „CSD auf der Spree“ zahlreiche Besucher in die Hauptstadt. Unter dem Titel UNITY veranstalten die Berliner Partyreihen B:EAST, Revolver; GMF, Pornceptual und das Melt Festival eine gemeinsame Abschlussparty. www.stadtfest.berlin; www.csd-berlin.de

× Erweitern Foto: csd-berlin.de CSD Berlin

LONDON: Fetish Week

Vom 9. bis 16. Juli trifft sich in London die internationale Leder- und Fetischszene. Auf dem Programm stehen Partys für Skins, Pups, Sportler und Gummiliebhaber sowie eine Bondage Masterclass. Die Hauptparty Full Fetish findet am 15. Juli im The Coronet Theatre statt. www.fetishweek.com

MÜNCHEN: Prideweek

Auch die bayerische Hauptstadt feiert im Juli CSD. Die Prideweek findet vom 8. bis 16. Juli statt, zu den Höhepunkten gehören die Parade und das Rathausclubbing am 15.Juli sowie das am gleichen Wochenende stattfindende Straßenfest. www.csdmuenchen.de

SONOMA: Out in the Vineyard

Es ist das weltweit größte schwule Wein-Event: In dem gut eine Stunde nördlich gelegenen Sonoma Valley wachsen einige von Kaliforniens besten Weinen. Das dreitägige Event findet vom 14. bis 16. Juli statt und bietet neben täglichen Touren und Weingütern gemeinsame Abendessen, eine Radtour sowie einen T-Dance in der Chateau St. Jean Winery. www.outinthevineyard.com

× Erweitern Foto: outinthevineyard.com Out in the Vineyard

SAN FRANCISCO: Up Your Alley

Die kleine Schwester (oder besser der kleine dreckige Bruder) der Folsom Street Fair war lange ein Geheimtipp und Fetisch-Fans. Inzwischen ist das Event am 30. Juli rund um die Dore Alley bei Insidern fast schon beliebter als die Großveranstaltung im September. Erwartet werden bis zu 15.000 Besucher. www.folsomstreetevents.org