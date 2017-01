TOP 6 Termine Februar

Polarlicht-Expedition in Island oder doch lieber feiern bei sommerlichen Temperaturen? Hier sind unsere weltweiten Termintipps für den Februar:

REYKJAVIK: Rainbow Reykjavik

Huh! Zum sechsten Mal lädt Island zum Winter Pride vom 9. bis 12. Februar nach Reykjavik ein. Während tagsüber Ausflüge zu den Polarlichtern und zur Blauen Lagune auf dem Programm stehen, wird am Abend gemeinsam mit der lokalen Szene gefeiert. www.rainbowreykjavik.is

AUCKLAND: Pride Festival

Auch am anderen Ende der Welt feiert die LGBT Community – und das bei angenehmen Temperaturen. „Change is Coming“ lautet das Motto des Pride Festivals in Neuseelands Hauptstadt Auckland. Umrahmt von einem großem Kulturprogramm zählen die Pride Gala am 10. Februar, die Parade am 25. Februar und das große Big Gay Out am 12. Februar zu den Höhepunkten des 14-tägigen Festivals. www.aucklandpridefestival.org.nz

× Erweitern Foto: aucklandpride.org Auckland Pride Das Comedy-Duo Parker and Sainsbury präsentieren ihr Programm Camping beim Auckland Pride Festival

ANTWERPEN: Leather Pride Belgium

Zum ersten großen Ledertreffen des Jahres lädt traditionell der MSC Belgium nach Antwerpen ein. Vom 15. bis 20.. Februar treffen sich dort Fetish-Fans aus ganz Europa. Zum Programm gehören u.a. eine Ausstellung des Berliner Künstlers Lars Deine, eine Bustour, die Wahl des Mister Leather Belgium und natürlich jede Menge Partys. www.leatherpride.be

× Erweitern Leather Pride Belgium

SYDNEY: Gay & Lesbian Mardi Gras

Während Australien noch um die Einführung der Homoehe ringt, steht das größte LGBT Event des Kontinents bevor. Vom 17. Februar bis 5. März finden Ausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen, Sportveranstaltungen und jede Menge Partys statt. Höhepunkt ist die Parade am Abend des 4. März. www.mardigras.org.au

× Erweitern Foto: Jeffery Feng / mardigras.org.au Sydney Mardi Gras

KÖLN: Karneval

Ausnahmezustand am Rhein! Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch (23. Februar bis 1. März) feiert auch die schwule Szene den Kölner Karneval – und das nicht nur rund ums Bermudadreieck Schaafenstraße/Mauritiuswall. Beim viertägigen „Sexy Carnival Festival“ sorgen insgesamt 25 DJs für 40 Stunden beste Tanzmusik. www.sexyparty.cologne

× Ein von Kendall Doucette (@kendalldoucette) gepostetes Foto am 13. Feb 2015 um 1:38 Uhr Karneval Köln

NEW ORLEANS: Gay Mardi Gras

In der amerikanischen Karnevalshochburg New Orleans wird schon seit dem 18. Jahrhundert gefeiert. Die Stadt, die als besonders freizügig gilt, ist seit vielen Jahren ein Anziehungspunkt für Schwule und Lesben. Mit zahlreichen Veranstaltungen wie der Krönung der King Cake Queen feiert die Szene ihren Gay Mardi Gras vom 24. bis 28. Februar. www.gaymardigras.com