TOP 6 Termine Februar

Ob Karneval, Mardi Gras oder Leather Pride – der Februar gibt bereits einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Party- und CSD-Saison 2018. Hier unsere Reisetipps für den kommenden Monat:

KÖLN: Carnival Festival

Zum Karneval ist Köln außer Rand und Band und inzwischen ist die Rheinmetropole im Februar auch Ziel internationaler Circuit-Party-Gänger. Gemeinsam mit Green Komm präsentiert das Party-Label Sexy vom 10. bis 12. Februar einen mehrtägigen Partymarathon mit vier Partys und 20 Top-DJs wie Chris Becker, Micky Friedman, Francesco Pagano oder Moussa. Alles in allem erwarten die Veranstalter an die 10.000 Besucher. www.theworldofsexy.com

REYKJAVIK: Rainbow Reykjavik

Winter in Island: Gemeinsam mit Gleichgesinnten kann man beim Rainbow Reykjavik Festival vom 8. bis 11. Februar die Schönheit der Insel samt Nordlichtern erkunden und am Abend ordentlich feiern. Zu den Höhepunkten gehört ein Badeausflug in die Blaue Lagune. www.rainbowreykjavik.is

FORT LAUDERDALE: Pride

Erst zum zweiten Mal in seiner Geschichte findet der Fort Lauderdale Pride direkt am Strand statt. Auf dem Programm des am 11. Februar stattfindenden Events steht ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm, diverse Info-Stände sowie ein Sportzone. www.pridefortlauderdale.org

ANTWERPEN: Leather & Fetish Pride Belgium

Zum 9. Mal startet die europäische Leder- und Fetischszene das Jahr mit einem Treffen im belgischen Antwerpen. Für das Event vom 21. bis 26. Februar versprechen die Veranstalter ein größeres Programm, einen größeren Leder- und Fetischmarkt sowie einen Darkroom auf zwei Etagen. Da sage einer, dass es auf die Größe nicht ankommt. www.leatherpride.be

SYDNEY: Mardi Gras

Nach der Einführung der Homoehe in Australien hat die Szene Down Under jede Menge zu Feiern. Der Mardi Gras in Sydney vom 16. Februar bis 3. März gehört dabei zu einem der bekanntesten LGBTIQ* Festivals der Welt, das in diesem Jahr seinen 40. (!) Geburtstag feiert. Nachdem schon 2012 als Stargast Kylie Minogue auftrat, ist 2018 eine weitere Homo-Ikone zu sehen: Cher. www.mardigras.org.au

MIAMI: Winter Party Festival

Auch dieses Festival feiert ein Jubiläum: Zum 25. Mal trifft sich ein internationales Circuit-Party-Publikum vom 28. Februar bis 6. März in Miami, um in der Sonne Floridas zu Feiern. Und das alles dient dazu noch einem guten Zweck, denn die Erlöse fließen als Spenden zurück an die LGBTIQ* Community. 2016 wurden Dank des Winter Party Festivals 250.000 Dollar gespendet. www.winterparty.com